Ambasada e Türkiyes në Tiranë ka organizuar një pritje zyrtare me rastin e 30 Gushtit, Ditës së Fitores dhe Ditës së Forcave të Armatosura Turke.
Në pritjen e organizuar në ambientet e një hoteli në Tiranë, nën kujdesin e ambasadorit turk në Tiranë, Tayyar Kağan Atay, dhe atasheut ushtarak të Türkiyes në Shqipëri, kolonel Tolga Kip, ishin të pranishëm përfaqësues të institucioneve turke, përfaqësues të Forcave të Armatosura të Shqipërisë, të institucioneve të ndryshme shqiptare, diplomatë dhe personalitete nga fusha të ndryshme.
Pas intonimit të himneve kombëtare të të dy vendeve nga Orkestra Frymore e Forcave te Armatosura të Shqipërisë, u shfaq edhe një video për Forcat e Armatosura Turke.
Gjithashtu, gjatë ceremonisë u lexua edhe mesazhi i Presidentit të Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, për 30 Gushtin.
Në fjalën e tij, ambasadori turk Atay tha se Dita e Fitores është një nga momentet më domethënëse në historinë turke.
"Dita e Fitores nuk është vetëm një kujtesë e luftërave tona të kaluara, por edhe një simbol i unitetit dhe qëndrueshmërisë kombëtare. Forcat e Armatosura Turke qëndrojnë si mbrojtëse të këtyre vlerave. Si një anëtare e vendosur e NATO-s, Türkiye është një kontribuuese neto e sigurisë rajonale dhe globale. Kjo vlen edhe për rajonin tonë, Ballkanin. Jam i kënaqur të njoftoj se Türkiye po merr përsëri komandën e KFOR-it që nga tetori i këtij viti", tha ai.
Atay u shpreh se roli qendror i NATO-s në këtë sistem sigurie në zhvillim është rikonfirmuar dhe shtoi se si një aleat i fortë, Türkiye e bën NATO-n më të fortë.
"Ne po i ndajmë produktet tona të industrisë së mbrojtjes me aleatët tanë. Partneri ynë strategjik, Shqipëria, është një nga këta aleatë. Me dronët e armatosur Bayraktar TB2 që tani janë në funksion në qiellin e Shqipërisë, Forcat e Armatosura Shqiptare tani kanë aftësi të jashtëzakonshme sulmi dhe mbikëqyrjeje. Kjo gjithashtu po fuqizon forcën e NATO-s në rajon", tha Atay.
Atasheu Kip në fjalën e tij u shpreh se Dita e Fitores iu kujton shpirtin e sakrificës dhe qëndrueshmërisë që sipas tij gjithmonë i ka përcaktuar ushtarët turq. "Guximi i treguar në fushat e betejës një shekull më parë është i njëjti guxim që udhëheq forcat tona të armatosura sot", tha ai.
"Forcat e Armatosura Turke qëndrojnë sot si një nga ushtritë më të afta në botë, duke kombinuar shekuj tradite me forcën e teknologjisë moderne. Türkiye tani projekton dhe prodhon anijet e veta luftarake, helikopterët, dronë të armatosur dhe të paarmatosur, avionë, automjete të armatosura, sisteme raketash dhe shumë aftësi të tjera të teknologjisë së lartë", tha Kip.
Duke theksuar se Shqipëria është një mik i ngushtë, aleat dhe partner strategjik i Türkiye, Kip shtoi: "Ne jemi të lidhur nga tradita, vlera dhe solidariteti i përbashkët në kohë paqeje dhe vështirësish. Türkiye dhe Shqipëria, si aleate të NATO-s, qëndrojnë së bashku si partnerë të përkushtuar ndaj paqes dhe stabilitetit në rajon".