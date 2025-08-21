LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Gaza, sulmet e reja izraelite vrasin 10 palestinezë, përfshirë tre që prisnin për ndihma
Forcat izraelite vazhdojnë shkatërrimet dhe bombardimet në lagjet Zeitoun dhe Sabra në qytetin e Gazës.
Gaza, sulmet e reja izraelite vrasin 10 palestinezë, përfshirë tre që prisnin për ndihma
Gaza, sulmet e reja izraelite vrasin 10 palestinezë, përfshirë tre që prisnin për ndihma / AA
21 Gusht 2025

Të paktën 10 palestinezë u vranë, përfshirë 3 persona që prisnin për ndihma ndërsa disa të tjerë u plagosën në një seri sulmesh ajrore në të gjithë Rripin e Gazës të enjten.

Një burim mjekësor tha se 5 anëtarë të një familjeje u vranë në një sulm me dron në Khan Younis në jug të Rripit të Gazës.

Tre të tjerë u vranë dhe një tjetër u plagos kur forcat izraelite bombarduan një grup civilësh që prisnin pranë një qendre shpërndarjeje ndihmash në rrugën Salah al-Din në Gazën qendrore.

Në lagjen al-Tuffah të qytetit të Gazës, dy civilë të tjerë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën rëndë në një sulm me dron që synonte një tubim banorësh në zonën Al-Zarqa.

Ndërkohë, forcat izraelite vazhduan shkatërrimet dhe bombardimet në lagjet Zeitoun dhe Sabra në qytetin e Gazës, raportoi agjencia zyrtare e lajmeve Wafa.

Të sugjeruara

Izraeli ka vrarë më shumë se 62.100 palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me mungesë ekstreme të ushqimit.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhër-arreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us