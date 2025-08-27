RAJONI
1 minuta leximi
Ministri kosovar Liburn Aliu jep dorëheqje nga pozita
Ministri në detyrë i Mjedisit, i Planifikimit Hapësinor dhe i Infrastrukturës, Aliu, tha se dorëheqja e tij vjen pas zgjedhjes së djeshme të kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Dimal Bashës.
27 Gusht 2025

Ministri në detyrë i Mjedisit, i Planifikimit Hapësinor dhe i Infrastrukturës, Liburn Aliu, ka dorëzuar kërkesën e tij për dorëheqje te kryeministri në detyrë, Albin Kurti.

Aliu e bëri të ditur këtë nëpërmjet rrjeteve sociale, i cili tha se dorëheqja e tij vjen pas zgjedhjes së djeshme të kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Dimal Bashës.

Ai tha se për këtë vendim e kishte njoftuar kryeministrin Kurti edhe dje menjëherë pas votimit te kryetarit të Kuvendit.

"Konsideroj që zgjedhja e djeshme e kryetarit të Kuvendit, institucionit më të lartë, ku vendosen ligjet dhe jep llogari qeveria, nuk është në frymën e në lartësinë e atij ideali për Republikën që ka qenë dhe mbetet arsye angazhimi për mua", theksoi Aliu.

Dimal Basha u zgjodh dje kryetar i Kuvendit të Kosovës me mbështetjen e votave nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), e cila tha se do ta votojë secilin kandidat të propozuar nga Vetëvendosje që nuk ka qenë pjesë e qeverisë.

Emërimi i Bashës në krye të Kuvendit zhbllokoi ngërçin disamujor institucional, që prej zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura më 9 shkurt 2025.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
