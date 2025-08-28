RAJONI
AMI-ja: 1354 operacione për shuarjen e 193 zjarreve masive në Shqipëri
Në luftën për shuarjen e zjarreve, në të gjithë gjithë vendin gjatë kësaj vere janë angazhuar mbi 10 mijë forca operacionale dhe 532 mjete tokësore nga FA-ja, Policia e Shtetit, AdZM dhe vullnetarë.
28 Gusht 2025

Në Shqipëri gjatë kësaj vere janë kryer 1354 operacione për shuarjen e 193 zjarreve masive.

Agjencia për Media dhe Informim raportoi se në luftën për shuarjen e zjarreve në vend u angazhuan mbi 10 mijë forca operacionale dhe 532 mjete tokësore nga FA-ja, Policia e Shtetit, AdZM dhe vullnetarë. 

Nga ajri helikopterët e FA-së intervenuan në 120 operacione, ku në ndihmë erdhi edhe  Mekanizmi i Mbrojtjes Europiane, nëpërmjet shteteve si Italia, Kroacia, Greqia, Çekia, Sllovakia, Suedia, Emiratet e Bashkuara Arabe.

Gjithashtu për shuarjen e zjarreve u vunë në dispozicion 127 mjete të Forcave të Armatosura, 178 të MZSh-së, 83 të Emergjencave Civile lokale, 113 mjete të Policisë së Shtetit dhe 10 të Administratave të Zonave të Mbrojtura.

Për të vlerësuar forcat e angazhuara në operacionet e shpëtimit, u organizua ceremonia e Mirënjohjes Kombëtare, kreu i shtetit shqiptar dekoroi me Medaljen e Mirënjohjes Publike dhe Vlerësimit Profesional disa prej heronjve në betejën ndaj zjarreve.


BURIMI:ATA
