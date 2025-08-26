Ministri i Brendshëm i Venezuelës njoftoi të hënën se do të dërgoheshin 15,000 trupa në shtetet perëndimore të Zulia dhe Tachira, të cilat kufizohen me Kolumbinë.
Diosdado Cabello tha se qëllimi i këtij dislokimi është "sigurimi i paqes" dhe lufta kundër grupeve kriminale në rajon. Operacioni do të përdorë aviacionin, dronët dhe një "dislokim nëpër lumenj" për të mbrojtur kufirin.
Ky veprim vjen pas rritjes së tensioneve, përfshirë dyfishimin nga SHBA i shpërblimit për informacion që çon në arrestimin e Presidentit të Venezuelës, Nicolás Maduro, në 50 milionë dollarë dhe dërgimin e forcave ushtarake amerikane në Karaibe.
Cabello i bëri thirrje autoriteteve kolumbiane të "bëjnë pjesën e tyre" duke larguar çdo person që tenton të kryejë krime në zonën kufitare.
"Çdo person që ka lidhje me kriminelët, me bandat kriminale, duhet të marrë përgjegjësinë e tij, dhe ne do të marrim përgjegjësinë tonë," paralajmëroi ai.
"Nëse njerëzit tanë mund të jenë të sigurtë për diçka, është se ne do të bëjmë çdo përpjekje në këtë zonë, dhe 15,000 ushtarët do të kenë mbështetje të plotë nga forcat policore. Kjo është një përpjekje e përbashkët, një punë ekipore. Ju siguroj se tani po zhvillohen operacione dhe po shkatërrojmë disa kampe (kriminale)."
Ndërkohë, Ministri i Mbrojtjes i Venezuelës, Vladimir Padrino Lopez, mohoi akuzat nga SHBA-së se forcat venezueliane po bashkëpunojnë me guerrilasit kolumbianë për trafikimin e kokainës. Ky ishte një reagim ndaj komenteve të bëra nga Administratori i Agjencisë së Luftës kundër Drogave të SHBA (DEA), Terry Cole, i cili pretendoi se Venezuela po ndihmonte guerrilasit kolumbianë të furnizonin kartelat meksikane me sasitë rekord të kokainës të destinuara për SHBA-në.
Veprimet e qeverisë venezueliane vijnë në një kohë tensionesh të ngritura me SHBA-në për manovrat ushtarake amerikane të planifikuara në Karaibe, të cilat kanë si objektiv luftën kundër trafikut të drogës. SHBA-ja e akuzon Maduro-n për udhëheqjen e "Kartelit të Diellëve," një organizatë trafikimi droge. Cabello dhe Maduro mohojnë ekzistencën e këtij karteli.
Në një shenjë mbështetjeje për SHBA-në, Franca ka vendosur gjithashtu të rrisë mbikëqyrjen në Karaibe duke dërguar më shumë anije në territorin e saj të jashtëm, Guadeloupe.