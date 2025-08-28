BOTA
1 minuta leximi
BE-ja thërret të dërguarin rus në Bruksel për shkak të sulmeve ndaj ndërtesës së bllokut në Kiev
"Asnjë mision diplomatik nuk duhet të jetë kurrë shënjestër. Në përgjigje, ne po e thërrasim të dërguarin rus në Bruksel", tha shefja e Politikës së Jashtme të BE-së, Kaja Kallas.
BE-ja thërret të dërguarin rus në Bruksel për shkak të sulmeve ndaj ndërtesës së bllokut në Kiev
BE-ja thërret të dërguarin rus në Bruksel për shkak të sulmeve ndaj ndërtesës së bllokut në Kiev / AP
28 Gusht 2025

Bashkimi Evropian (BE) thirri të dërguarin rus në Bruksel pas sulmeve të fundit ajrore mbi Kievin, të cilat goditën edhe ndërtesën e përfaqësisë diplomatike të bllokut.

"Asnjë mision diplomatik nuk duhet të jetë kurrë shënjestër. Në përgjigje, ne po e thërrasim të dërguarin rus në Bruksel", tha shefja e Politikës së Jashtme të BE-së, Kaja Kallas, përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.

Të paktën 14 persona, përfshirë tre fëmijë, u vranë dhe 48 të tjerë u plagosën në një sulm rus në Kiev herët të enjten, sipas autoriteteve ukrainase.

Të sugjeruara

Zyra e prokurorit tha se pasojat e sulmit u regjistruan në tetë rrethe të kryeqytetit, përfshirë Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Svyatoshynskyi dhe Desnyanskyi.

Në distriktin Darnytskyi, një pjesë e një ndërtese banimi pesëkatëshe u shkatërrua dhe operacionet e shpëtimit janë duke u zhvilluar për t'i kërkuar njerëzit e bllokuar nën rrënoja. Dritaret në ndërtesat shumëkatëshe aty pranë u thyen, makinat u dëmtuan ndërsa shtëpitë private pësuan shkatërrime, sipas zyrës së prokurorit.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us