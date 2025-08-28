Bashkimi Evropian (BE) thirri të dërguarin rus në Bruksel pas sulmeve të fundit ajrore mbi Kievin, të cilat goditën edhe ndërtesën e përfaqësisë diplomatike të bllokut.
"Asnjë mision diplomatik nuk duhet të jetë kurrë shënjestër. Në përgjigje, ne po e thërrasim të dërguarin rus në Bruksel", tha shefja e Politikës së Jashtme të BE-së, Kaja Kallas, përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Të paktën 14 persona, përfshirë tre fëmijë, u vranë dhe 48 të tjerë u plagosën në një sulm rus në Kiev herët të enjten, sipas autoriteteve ukrainase.
Zyra e prokurorit tha se pasojat e sulmit u regjistruan në tetë rrethe të kryeqytetit, përfshirë Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Svyatoshynskyi dhe Desnyanskyi.
Në distriktin Darnytskyi, një pjesë e një ndërtese banimi pesëkatëshe u shkatërrua dhe operacionet e shpëtimit janë duke u zhvilluar për t'i kërkuar njerëzit e bllokuar nën rrënoja. Dritaret në ndërtesat shumëkatëshe aty pranë u thyen, makinat u dëmtuan ndërsa shtëpitë private pësuan shkatërrime, sipas zyrës së prokurorit.