Gjashtë palestinezë të tjerë vdiqën nga uria dhe kequshqyerja e rëndë në Rripin e Gazës të bllokuar nga Izraeli në 24 orët e fundit, tha Ministria e Shëndetësisë të martën.
Vdekjet e reja e çuan numrin e vdekjeve të lidhura me urinë që nga tetori 2023 në 399, përfshirë 140 fëmijë, tha ministria në një deklaratë.
Sipas ministrisë, 121 nga vdekjet, 25 prej të cilëve fëmijë, ndodhën pasi sistemi i monitorimit të urisë i mbështetur nga OKB-ja, Klasifikimi i Fazës së Integruar të Sigurisë Ushqimore (IPC), e shpalli zyrtarisht Gazën një zonë urie muajin e kaluar.
Që nga 2 marsi, autoritetet izraelite kanë mbyllur plotësisht të gjitha kalimet kufitare të Gazës, duke e shtyrë popullsinë prej 2.4 milionë banorësh të territorit në uri.
Izraeli ka vrarë më shumë se 64.500 palestinezë në një ofensivë brutale në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.