BOTA
1 minuta leximi
6 njerëz të tjerë vdesin nga uria në Gazën e shkatërruar nga kequshqyerja e rëndë
Vdekjet e reja e çuan numrin e vdekjeve të lidhura me urinë që nga tetori 2023 në 399, përfshirë 140 fëmijë, tha ministria në një deklaratë.
6 njerëz të tjerë vdesin nga uria në Gazën e shkatërruar nga kequshqyerja e rëndë
6 njerëz të tjerë vdesin nga uria në Gazën e shkatërruar nga kequshqyerja e rëndë / AA
9 Shtator 2025

Gjashtë palestinezë të tjerë vdiqën nga uria dhe kequshqyerja e rëndë në Rripin e Gazës të bllokuar nga Izraeli në 24 orët e fundit, tha Ministria e Shëndetësisë të martën.

Vdekjet e reja e çuan numrin e vdekjeve të lidhura me urinë që nga tetori 2023 në 399, përfshirë 140 fëmijë, tha ministria në një deklaratë.

Sipas ministrisë, 121 nga vdekjet, 25 prej të cilëve fëmijë, ndodhën pasi sistemi i monitorimit të urisë i mbështetur nga OKB-ja, Klasifikimi i Fazës së Integruar të Sigurisë Ushqimore (IPC), e shpalli zyrtarisht Gazën një zonë urie muajin e kaluar.

Që nga 2 marsi, autoritetet izraelite kanë mbyllur plotësisht të gjitha kalimet kufitare të Gazës, duke e shtyrë popullsinë prej 2.4 milionë banorësh të territorit në uri.

Të sugjeruara

Izraeli ka vrarë më shumë se 64.500 palestinezë në një ofensivë brutale në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us