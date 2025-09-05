Grupi i rezistencës palestineze Hamas publikoi të premten një video që tregon pengun izraelit Guy Gilboa-Dalal dhe një tjetër të zënë duke lëvizur mes rrënojave të shtëpive të shkatërruara në qytetin e Gazës, i cili përballet me ofensiva të ashpra ushtarake izraelite.
“Menduam se ishim të burgosur të Hamasit, por e vërteta është se jemi të burgosur të qeverisë sonë. Duam që kjo të marrë fund dhe të kthehemi tek familjet tona,” tha Gilboa-Dalal në video.
Ai tha se vazhdon të mbahet në Gaza pavarësisht ofensivës izraelite dhe fajësoi qeverinë e kryeministrit Benjamin Netanyahu për rrezikun ndaj jetës së tij.
“Kam frikë nga ushtria izraelite që po sulmon qytetin e Gazës. Kjo do të thotë se ne do të vdesim këtu,” tha ai.
Gilboa-Dalal gjithashtu akuzoi udhëheqësit izraelitë për gënjeshtra dhe shpërfillje të mirëqenies së ushtarëve dhe pengjeve.
“(Kryeministri Benjamin) Netanyahu, (ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar) Ben-Gvir dhe (ministri i Financave Bezalel) Smotrich gënjejnë gjatë gjithë kohës. Ata nuk duan që ne të kthehemi,” tha ai.
Pengu gjithashtu u bëri thirrje qytetarëve izraelitë që “të protestojnë fuqishëm, të krijojnë kaos dhe t’i shkaktojnë probleme qeverisë, në mënyrë që të na lirojnë dhe të ndalin luftën.”
Videoja tregon gjithashtu Gilboa-Dalal duke u takuar me një peng tjetër, identiteti i të cilit nuk u bë publik.
Hamasi më parë ka publikuar pamje të ngjashme për të dëshmuar se pengjet janë gjallë, duke nxjerrë në pah shqetësimet për sigurinë e tyre në Gaza mes luftimeve të vazhdueshme.
Më 18 gusht, grupi i rezistencës palestineze Hamas pranoi një propozim për armëpushim të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Katari. Ndërsa Izraeli nuk i është përgjigjur propozimit, Netanyahu ka dhënë urdhër për të vazhduar me planin për të pushtuar qytetin e Gazës.
Tel Avivi vlerëson se rreth 50 pengje izraelite ende mbahen në Gaza, përfshirë rreth 20 që janë gjallë.
Ndërkohë, më shumë se 10.400 palestinezë mbahen në burgjet izraelite, ku përballen me tortura, uri dhe neglizhencë mjekësore, gjë që ka shkaktuar shumë vdekje, sipas raporteve të të drejtave të njeriut dhe mediave palestineze e izraelite.
Izraeli ka vrarë mbi 64.000 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila tani përballet me uri masive.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për Netanyahun dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli po përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij kundër enklavës.