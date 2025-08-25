Një zyrtare e OKB-së deklaroi të hënën se sulmi izraelit ndaj kompleksit mjekësor “Nasser” në Gaza është “absolutisht i tmerrshëm”.
“Është absolutisht i tmerrshëm”, tha për Anadolu Olga Cherevko, zëdhënëse e Zyrës së OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA).
Ajo tha se të shikosh pamjet e sulmit në ekran është “e papranueshme”, duke kujtuar sulme të ngjashme të mëparshme ndaj spitaleve.
“Po shohim shumë pacientë dhe ngjarje të ndryshme me viktima me të cilat duhet të përballen. Është vërtet e paimagjinueshme çfarë po ndodh”, shtoi Cherevko.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza konfirmoi se 20 palestinezë, përfshirë pacientë, punonjës shëndetësorë, personel të mbrojtjes civile dhe ekipe gazetarësh, u vranë, ndërsa disa të tjerë u plagosën gjatë sulmit.
Ministria njoftoi se ushtria izraelite goditi katin e katërt të një prej ndërtesave të kompleksit me dy sulme ajrore, duke theksuar se sulmi i dytë ndodhi ndërsa ekipet e shpëtimit po vinin për t'i evakuuar të plagosurit dhe duke i nxjerrë trupat e pajetë.
Televizioni zyrtar palestinez raportoi se ndër të vrarët ishte edhe kameramani i tij Hussam al-Masri, ndërsa kanali katarez Al Jazeera konfirmoi se edhe fotografi i tyre Mohammad Salama u vra.
Një burim mjekësor, i cituar nga Anadolu, konfirmoi vdekjen e fotoreporteres Mariam Abu Dagga.
Fotoreporteri Moaz Abu Taha gjithashtu u vra në sulmin izraelit të drejtuar ndaj spitalit.
Burime mjekësore gjithashtu konfirmuan për Anadolu se Ahmed Abu Aziz, gazetar i pavarur i faqeve tuniziane dhe marokene, vdiq nga plagët që kishte marrë në një sulm izraelit.