13 orë më parë
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të premten se do të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin më 15 gusht në Alaskë.
“Takimi i shumëpritur mes meje, si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin do të mbahet të premten e ardhshme, më 15 gusht 2025, në Alaskën e Madhe,” tha Trump në një postim në rrjetin Truth Social.
“Më shumë detaje do të pasojnë. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje!”, shtoi ai.