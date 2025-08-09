BOTA
1 minuta leximi
Trump do të takohet me Putinin në Alaskë më 15 gusht
Takimi i shumëpritur do të mbahet “në shtetin e madh të Alaskës”, njoftoi presidenti amerikan.
13 orë më parë

Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të premten se do të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin më 15 gusht në Alaskë.

“Takimi i shumëpritur mes meje, si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin do të mbahet të premten e ardhshme, më 15 gusht 2025, në Alaskën e Madhe,” tha Trump në një postim në rrjetin Truth Social.

“Më shumë detaje do të pasojnë. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje!”, shtoi ai.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
