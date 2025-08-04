BOTA
Pak gjermanë të gatshëm të marrin armët për të mbrojtur vendin, tregon anketa
Gjermania ka rritur shpenzimet e saj ushtarake pas shpërthimit të konfliktit Rusi-Ukrainë në vitin 2022, dhe vazhdimisht është paralajmëruar se Rusia mund të jetë në një pozicion për të sulmuar një vend të NATO-s në pesë vitet e ardhshme.
Vetëm 16 për qind e gjermanëve do të ishin "patjetër" të gatshëm të mbronin vendin e tyre me armë në rast të një sulmi ushtarak, sipas një sondazhi të ri të publikuar të hënën.

Sondazhi i Institutit Forsa zbuloi një ngurrim të përhapur midis gjermanëve ndaj angazhimit ushtarak, pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura nga udhëheqësit politikë dhe ushtarakë se vendi duhet të përgatitet për një konflikt të mundshëm të armatosur.

Një shumicë e qartë - 59 për qind - tregoi se ata "ndoshta nuk" ose "padyshim nuk" do të ishin të përgatitur të mbronin Gjermaninë ushtarakisht nëse sulmoheshin. Midis grave, ky ngurrim ishte edhe më i lartë në 72 për qind.

Vetëm 16 për qind e të anketuarve thanë se "padyshim" do të merrnin armët për të mbrojtur Gjermaninë, ndërsa 22 për qind të tjerë treguan se "ndoshta" do ta bënin këtë, duke e çuar totalin e atyre që potencialisht janë të gatshëm të luftojnë në 38 për qind.

Sondazhi përfaqësues, i porositur nga grupi mediatik Redaktions Netzwerk Deutschland, anketoi afërsisht 1.000 qytetarë gjermanë midis 28 dhe 29 korrikut.

Gjermania ka rritur shpenzimet e saj ushtarake pas shpërthimit të konfliktit Rusi-Ukrainë në vitin 2022, dhe agjencitë e inteligjencës dhe forcat e armatosura të vendit kanë paralajmëruar vazhdimisht se Rusia mund të jetë në një pozicion për të sulmuar një vend të NATO-s në pesë vitet e ardhshme.


