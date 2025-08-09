BOTA
Zelenskyy: Nuk do të bëjmë kompromis mbi çështjet territoriale
12 orë më parë

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha sot se Kievi nuk do të bëjë kompromis mbi çështjet territoriale gjatë negociatave për paqe me Moskën. 

“Përgjigjja për çështjen territoriale të Ukrainës tashmë është në Kushtetutën e Ukrainës. Askush nuk do të devijojë nga kjo, dhe askush nuk do të jetë në gjendje ta bëjë një gjë të tillë. Ukrainasit nuk do t’ia dhurojnë tokën e tyre pushtuesit”, tha ai në Telegram.

Deklarata e Zelenskyyt erdhi disa orë pasi presidenti amerikan, Donald Trump, njoftoi për një takim me homologun e tij rus, Vladimir Putin, më 15 gusht në Alaskë, me synimin për të diskutuar zgjidhjen e çështjes ukrainase.

Më herët, mediat raportuan se një nga kushtet e Trumpit për takimin ishte pjesëmarrja e Zelenskyyt, por këto raportime ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht.

Ndërkohë, Zelenskyy paralajmëroi kundër marrjes së çdo vendimi në lidhje me Ukrainën pa përfaqësuesit e saj.

Të sugjeruara

“Ukraina është gati për vendime reale që mund të sjellin paqe. Çdo vendim që është kundër nesh, çdo vendim pa Ukrainën, është njëkohësisht vendim kundër paqes”, theksoi ai.

Zelenskyy i përshkroi vendimet e marra pa Ukrainën si “të paqena” dhe “të pazbatueshme”, duke theksuar se ato nuk do të arrijnë asgjë.

“Dhe ne të gjithë kemi nevojë për një paqe të vërtetë dhe të sinqertë. Paqe që njerëzit do ta respektojnë. Ne jemi gati të punojmë së bashku me presidentin Trump, së bashku me të gjithë partnerët tanë, për një paqe të vërtetë dhe, mbi të gjitha, të qëndrueshme”, tha ai.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
