Australske forskere har skabt en AI-model, der kan afkode ord og sætninger ud fra hjernebølger, der opfanges af en hjelm – en teknologi, der kan hjælpe patienter med kognitive udfordringer og samtidig revolutionere den måde, mennesker bruger teknologi på.

Det rapporterede den australske public service-kanal ABC mandag.

Den banebrydende AI-model er udviklet af Daniel Leong, ph.d.-studerende Charles Zhou og hans vejleder Chin-Teng Lin ved GrapheneX-Human-centric Artificial Intelligence centeret på University of Technology Sydney.

Ved hjælp af deep learning oversætter modellen hjernebølger registreret gennem ElektroEncefaloGrafi (EEG) til konkrete ord.

Lin forklarer, at modellen i sin nuværende form er trænet på et begrænset antal ord og sætninger for lettere at kunne identificere enkeltord.

Et mål på 90% nøjagtighed

Forskerne rekrutterer nu flere forsøgspersoner til at læse tekster iført EEG-hjelmen, så modellen kan forfines.

De har desuden planer om at bruge teknologien til direkte kommunikation mellem to personer.

Ifølge Mohit Shivdasani, ekspert i bioelektronik ved University of New South Wales, har forskere i årevis forsøgt at finde mønstre i biologiske signaler, men nu kan AI identificere hjernebølgemønstre, der tidligere var umulige at opdage.

Foreløbig har forskerteamet opnået cirka 75 procents nøjagtighed i konvertering af tanker til tekst – men sigter mod at ramme 90 procent.