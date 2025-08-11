Et israelsk cybersikkerhedsfirma har afsløret en kritisk sikkerhedsfejl i OpenAI’s ChatGPT-system, der kan give hackere mulighed for at overtage bruger­konti uden klik eller nogen form for brugerhandling. Det er ifølge The Jerusalem Post og Ynetnews.

Under Black Hat 2025-konferencen i USA denne uge demonstrerede Zenitys medstifter og tekniske direktør, Mikhail Bargury, hvad han kaldte det første “zero-click”-angreb nogensinde mod verdens mest anvendte AI-chatbot.

Angrebet kræver kun offerets e-mailadresse – noget der ofte er nemt at få fat i – for at opnå fuld adgang til både tidligere og fremtidige chats og tilknyttede tjenester som Google Drive og endda give AI’en mulighed for at udføre handlinger på hackerens vegne.

I en live-demonstration viste Zenity, hvordan en kompromitteret ChatGPT-bot kunne foreslå download af malware, give falske forretningsråd eller hente private filer fra tilkoblede konti.