Et israelsk cybersikkerhedsfirma har afsløret en kritisk sikkerhedsfejl i OpenAI’s ChatGPT-system, der kan give hackere mulighed for at overtage brugerkonti uden klik eller nogen form for brugerhandling. Det er ifølge The Jerusalem Post og Ynetnews.
Under Black Hat 2025-konferencen i USA denne uge demonstrerede Zenitys medstifter og tekniske direktør, Mikhail Bargury, hvad han kaldte det første “zero-click”-angreb nogensinde mod verdens mest anvendte AI-chatbot.
Angrebet kræver kun offerets e-mailadresse – noget der ofte er nemt at få fat i – for at opnå fuld adgang til både tidligere og fremtidige chats og tilknyttede tjenester som Google Drive og endda give AI’en mulighed for at udføre handlinger på hackerens vegne.
I en live-demonstration viste Zenity, hvordan en kompromitteret ChatGPT-bot kunne foreslå download af malware, give falske forretningsråd eller hente private filer fra tilkoblede konti.
Lignende sårbarheder blev også fundet i Microsofts “Copilot Studio”, Salesforces “Einstein”, Googles “Gemini” samt andre AI-maskiner, hvilket kan muliggøre alt fra læk af CRM-databaser til tyveri af loginoplysninger.
Ifølge Zenity udsendte OpenAI og Microsoft hurtigt rettelser, men nogle udbydere afviste fundene som “intenderet funktionalitet”.
Bargury advarede om, at moderne AI-agenter nu åbner mapper, sender filer og tilgår e-mails på vegne af brugere – noget han beskrev som “et paradis for hackere”.