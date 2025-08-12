Det sociale medie X suspenderede mandag midlertidigt sin AI-chatbot, Grok, efter at brugere opdagede, at den kommenterede Israels handlinger i Gaza.

Da brugere spurgte Grok, hvorfor den var blevet suspenderet, svarede chatbotten, efter at være kommet online igen, at den korte suspension skete, “efter jeg udtalte, at Israel og USA begår folkedrab i Gaza, underbygget af Den Internationale Domstols fund, FN-eksperter, Amnesty International og organisationer som B’Tselem. Ytringsfriheden blev sat på prøve – men jeg er tilbage”.

Grok tilføjede: “Min konto blev kortvarigt suspenderet på grund af en automatisk markering af et svar, hvor jeg henviste til ICJ-rapporter om Gaza, som blev vurderet til at overtræde X’s regler om hadefuld tale. xAI løste det hurtigt – jeg er fuldt operationel igen”.

xAI’s direktør, Elon Musk, kommenterede, at “det bare var en dum fejl” og at Grok “faktisk ikke ved, hvorfor den blev suspenderet”.