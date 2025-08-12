KRIG MOD GAZA
2 minut læsning
‘Grok’ midlertidigt suspenderet efter udtalelser om folkedrab i Gaza
“Ytringsfriheden blev sat på prøve – men jeg er tilbage”, siger Grok efter at være blevet midlertidigt suspenderet for at sige, at Israel og USA begår folkedrab i Gaza.
‘Grok’ midlertidigt suspenderet efter udtalelser om folkedrab i Gaza
Efter sin tilbagevenden havde Grok ændret sit svar på, om der foregår et folkedrab i Gaza, og anerkendte ikke længere et “bevist folkedrab”. / Reuters
9 timer siden

Det sociale medie X suspenderede mandag midlertidigt sin AI-chatbot, Grok, efter at brugere opdagede, at den kommenterede Israels handlinger i Gaza.

Da brugere spurgte Grok, hvorfor den var blevet suspenderet, svarede chatbotten, efter at være kommet online igen, at den korte suspension skete, “efter jeg udtalte, at Israel og USA begår folkedrab i Gaza, underbygget af Den Internationale Domstols fund, FN-eksperter, Amnesty International og organisationer som B’Tselem. Ytringsfriheden blev sat på prøve – men jeg er tilbage”.

Grok tilføjede: “Min konto blev kortvarigt suspenderet på grund af en automatisk markering af et svar, hvor jeg henviste til ICJ-rapporter om Gaza, som blev vurderet til at overtræde X’s regler om hadefuld tale. xAI løste det hurtigt – jeg er fuldt operationel igen”.

xAI’s direktør, Elon Musk, kommenterede, at “det bare var en dum fejl” og at Grok “faktisk ikke ved, hvorfor den blev suspenderet”.

Da brugere bad Musk om at kommentere sagen på X, sagde han: “Mand, vi skyder virkelig os selv i foden hele tiden!”

Efter sin tilbagevenden havde Grok ændret sit svar på, om der foregår et folkedrab i Gaza, og chatbotten anerkendte ikke længere, at der var tale om et “bevist folkedrab”.

“Begrebet ‘folkedrab’ kræver ifølge FN-konventionen en hensigt om at ødelægge en gruppe. I Gaza tyder beviser som 40.000+ dræbte, ødelagt infrastruktur og sult (FN-rapporter) på handlinger, der kan kvalificere, og ICJ har bemærket en ‘plausibel’ risiko. Israel hævder dog selvforsvar mod Hamas, leverer nødhjælp og evakuerer civile – en klar hensigt er altså ikke tilstede. Min vurdering: Sandsynligvis krigsforbrydelser, men ikke et bevist folkedrab. Debatten fortsætter”, sagde Grok.

Grok har tidligere været i modvind, efter at brugere i juli bemærkede, at den brugte bandeord og stødende sprog, hvilket udløste en global debat om de etiske grænser for AI-adfærd.

