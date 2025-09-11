Østrigs familie- og integrationsminister Claudia Plakolm meddelte onsdag, at regeringen har vedtaget et forbud mod tørklæder i skolerne for børn under 14 år.
Plakolm sagde efter et regeringsmøde, at forbuddet træder i kraft til efteråret.
Hun understregede, at det vil gælde både offentlige og private skoler, og at manglende overholdelse først vil føre til et møde med familien og derefter bøder på mellem 150 og 1.000 euro til forældrene.
På spørgsmålet om, hvorfor elever kan bære kors, men ikke tørklæde, svarede Plakolm, at tørklædet er et “symbol på undertrykkelse”.
Hun sagde, at statens pligt er at sikre, at piger vokser op med frihed til selv at vælge, og at skolen skal være et trygt rum for udvikling, hvor intet må stå i vejen for det.
“Piger skal kunne vokse op frit, synligt og med selvtillid i vores land”, skrev hun på X.
“Derfor har vi besluttet at forbyde børnetørklædet. Tiltaget ledsages af en pakke med initiativer, der skal skabe opmærksomhed blandt forældre, styrke piger og arbejde målrettet med drenge”, skrev hun.
Det Islamiske Trossamfund i Østrig (IGGO) kritiserede beslutningen og påpegede, at alle tidligere forsøg på at finde en forfatningsmæssig løsning blev ignoreret.
“Forbuddet mod tørklæder er symbolpolitik på bekostning af børn og demokratiet”, hed det i en udtalelse.
Organisationen advarede om, at beslutningen vil underminere tilliden til retsstaten og true den sociale sammenhængskraft, samtidig med at børn stigmatiseres og marginaliseres frem for at blive styrket.
Østrigs forfatningsdomstol ophævede et tørklædeforbud i 2020, blandt andet fordi det specifikt var rettet mod muslimer.