Østrigs familie- og integrationsminister Claudia Plakolm meddelte onsdag, at regeringen har vedtaget et forbud mod tørklæder i skolerne for børn under 14 år.

Plakolm sagde efter et regeringsmøde, at forbuddet træder i kraft til efteråret.

Hun understregede, at det vil gælde både offentlige og private skoler, og at manglende overholdelse først vil føre til et møde med familien og derefter bøder på mellem 150 og 1.000 euro til forældrene.

På spørgsmålet om, hvorfor elever kan bære kors, men ikke tørklæde, svarede Plakolm, at tørklædet er et “symbol på undertrykkelse”.

Hun sagde, at statens pligt er at sikre, at piger vokser op med frihed til selv at vælge, og at skolen skal være et trygt rum for udvikling, hvor intet må stå i vejen for det.

“Piger skal kunne vokse op frit, synligt og med selvtillid i vores land”, skrev hun på X.