Ifølge en meddelelse fra præsidentkontoret vil Usbekistan blive medlem af den Nye Udviklingsbank (NDB), som er en del af BRIKS-samarbejdet.

Usbekistans præsident, Shavkat Mirziyoyev, holdt et møde med Dilma Rousseff, formand for NDB, der befandt sig i hovedstaden Tasjkent for at deltage i et arrangement.

På mødet blev samarbejdsmulighederne mellem Usbekistan og banken drøftet, og begge parter udtrykte tilfredshed med, at bankens bestyrelse principielt har godkendt Usbekistans medlemskab af NDB i den kommende periode, samt oprettelsen af fællesprojekter for Usbekistan til en værdi af i alt 5 milliarder dollar i første fase. Dette sker som en del af implementeringen af de aftaler, der blev indgået under sidste års BRIKS-topmøde, lyder det i erklæringen fra præsidentkontoret.

Præsident Mirziyoyev fremhævede vigtigheden af at realisere projekter inden for nøgleområder som modernisering af landets vandingssystemer, udvikling af minedrift, støtte til den private sektor samt styrkelse af partnerskaber mellem det offentlige og det private inden for uddannelse og infrastruktur.

Usbekistan blev partnerland i BRIKS sidste år. Gruppen omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika, De Forenede Arabiske Emirater, Iran, Egypten, Etiopien og Indonesien.

BRIKS etablerede NDB i 2015 for at skabe et alternativ til IMF og Verdensbanken samt for at støtte dedollariseringsprocessen i medlemslandene.