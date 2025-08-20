NATO’s generalsekretær Mark Rutte har kontaktet Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan for at drøfte fredsbestræbelserne omkring Ukraine og samt bredere sikkerhedsspørgsmål i Sortehavsregionen, efter han vendte hjem fra et topmøde i Washington.
Under tirsdagens samtale gennemgik de to ledere de seneste udviklinger i fredsprocessen mellem Ukraine og Rusland og understregede det presserende behov for diplomatiske initiativer, der kan skabe varig stabilitet, oplyste Tyrkiets Kommunikationsdirektorat på X.
Både Erdogan og Rutte fremhævede Tyrkiets vigtige rolle som mægler og henviste til landets tidligere engagement i internationale initiativer. De diskuterede også Tyrkiets position som en af NATO’s mest indflydelsesrige medlemsstater i arbejdet med at fremme dialog og styrke den regionale sikkerhed.
Fælles indsats for fred
Lederne blev enige om at fastholde en tæt koordinering i bestræbelserne på at opnå fred og anerkendte nødvendigheden af Tyrkiets bidrag til de igangværende diplomatiske spor.
De udvekslede desuden synspunkter om behovet for effektive og holdbare sikkerhedsgarantier, der kan understøtte en eventuel fremtidig aftale mellem Kiev og Moskva.
Trump var vært for Zelenskyj og flere europæiske ledere i Det Hvide Hus mandag, hvor de drøftede sikkerhedsgarantier for Ukraine samt andre mulige veje til at afslutte krigen.
Den amerikanske præsident oplyste, at hans administration har indledt forberedelser til et møde mellem Ruslands præsident Vladimir Putin og Zelenskyj, efterfulgt af et topmøde mellem de tre præsidenter.