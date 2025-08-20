NATO’s generalsekretær Mark Rutte har kontaktet Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan for at drøfte fredsbestræbelserne omkring Ukraine og samt bredere sikkerhedsspørgsmål i Sortehavsregionen, efter han vendte hjem fra et topmøde i Washington.

Under tirsdagens samtale gennemgik de to ledere de seneste udviklinger i fredsprocessen mellem Ukraine og Rusland og understregede det presserende behov for diplomatiske initiativer, der kan skabe varig stabilitet, oplyste Tyrkiets Kommunikationsdirektorat på X.

Både Erdogan og Rutte fremhævede Tyrkiets vigtige rolle som mægler og henviste til landets tidligere engagement i internationale initiativer. De diskuterede også Tyrkiets position som en af NATO’s mest indflydelsesrige medlemsstater i arbejdet med at fremme dialog og styrke den regionale sikkerhed.

Fælles indsats for fred