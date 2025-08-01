En bosnisk ankedomstol meddelte fredag, at den har stadfæstet fængselsdommen mod den bosnisk-serbiske leder Milorad Dodik.

I februar blev præsidenten for den serbiske del af Bosnien, Republika Srpska (RS), idømt ét års fængsel og seks års udelukkelse fra politisk embede af en domstol i Sarajevo, for at nægte at følge afgørelser truffet af den internationale udsending, der fører tilsyn med Bosniens fredsaftale fra 1995.

Ankedomstolen bekræftede fredag dommen fra en lavere retsinstans og tilføjede i en erklæring, at “der ikke kan ankes over afgørelsen”.

Tidligere i år annullerede Bosniens forfatningsdomstol flere løsrivelseslove vedtaget af den serbiske entitet, hvilket udløste en politisk krise i landet.

Parlamentet i Republika Srpska (RS) vedtog lovene i februar, kort efter at en domstol i Sarajevo havde dømt den bosnisk-serbiske leder Milorad Dodik for at ignorere afgørelser truffet af den internationale fredsudsending.