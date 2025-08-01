En bosnisk ankedomstol meddelte fredag, at den har stadfæstet fængselsdommen mod den bosnisk-serbiske leder Milorad Dodik.
I februar blev præsidenten for den serbiske del af Bosnien, Republika Srpska (RS), idømt ét års fængsel og seks års udelukkelse fra politisk embede af en domstol i Sarajevo, for at nægte at følge afgørelser truffet af den internationale udsending, der fører tilsyn med Bosniens fredsaftale fra 1995.
Ankedomstolen bekræftede fredag dommen fra en lavere retsinstans og tilføjede i en erklæring, at “der ikke kan ankes over afgørelsen”.
Tidligere i år annullerede Bosniens forfatningsdomstol flere løsrivelseslove vedtaget af den serbiske entitet, hvilket udløste en politisk krise i landet.
Parlamentet i Republika Srpska (RS) vedtog lovene i februar, kort efter at en domstol i Sarajevo havde dømt den bosnisk-serbiske leder Milorad Dodik for at ignorere afgørelser truffet af den internationale fredsudsending.
Dodik blev idømt ét års fængsel og seks års forbud mod at bestride offentlige embeder. Han har anket dommen.
Dodik havde selv taget initiativ til de omstridte love, som blandt andet forbyder Bosniens centrale politi- og retsmyndigheder at operere i RS.
Over årene er Bosniens centrale myndigheder gradvist blevet styrket, hvilket har udhulet de semi-autonome beføjelser i både Republika Srpska og Føderationen Bosnien-Hercegovina (FBiH), hvor primært bosniske muslimer og kroater bor.