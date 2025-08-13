Washington D.C. — Este viernes, los líderes de Estados Unidos y Rusia tienen previsto reunirse en Alaska para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, que empezó en febrero de 2022.

La cumbre se produce tras múltiples rondas de conversaciones, llamadas telefónicas y viajes diplomáticos que no han logrado un avance decisivo.

En julio de 2025, se realizaron tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul, Türkiye . A pesar de acordar intercambios de prisioneros y de cuerpos, las partes no lograron avanzar hacia una tregua en el conflicto, que ha dejado decenas de miles de civiles y soldados muertos, además de graves daños económicos y de infraestructura en los países vecinos europeos.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a la prensa en la Casa Blanca que las conversaciones con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre de Alaska serían una “reunión exploratoria” para determinar la disposición del líder ruso a alcanzar un acuerdo.

Aunque el Gobierno de Trump busca “un arreglo negociado que tanto ucranianos como rusos puedan aceptar”, sigue siendo incierto si la reunión Trump-Putin allanará el camino para el fin de la guerra.

“Existe la posibilidad”, afirma Mikhail Alexseev, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de San Diego, California, en declaraciones a TRT World.

“El camino más plausible sería que Putin aceptara la propuesta previa de Trump de un alto el fuego incondicional de 30 días, a la que Ucrania ya había accedido desde hace tiempo”, explica.

Alexseev considera que esto dependerá de si las recientes acciones de Trump —incluyendo la amenaza de reposicionar submarinos nucleares más cerca de Rusia , imponer aranceles adicionales a India por comprarle energía a Moscú y un acuerdo con la OTAN para enviar más armas a Kiev— han sido suficientes para convencer a Putin de que Occidente respaldará a Ucrania con mayor firmeza que antes.





Intensa actividad diplomática





El lugar elegido para la cumbre tiene un notable peso simbólico. Tanto EE.UU. como Rusia conocen bien ese territorio.

Putin cruzará el estrecho de Bering en lo que marca la primera visita de un líder ruso a Alaska, pese a que este territorio formó parte del imperio zarista hasta 1867.

Alaska fue colonizada por el Imperio ruso desde el siglo XVIII. El zar Alejandro II la vendió a EE.UU. en 1867 por 7,2 millones de dólares.

Desde que Trump anunció la sede de la cumbre, la actividad diplomática se ha intensificado.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea expresaron su apoyo a los pasos de Washington para alcanzar “una paz justa” en Ucrania. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió “más sanciones contra Rusia, más apoyo militar para Ucrania y más respaldo a sus necesidades presupuestarias y a su proceso de adhesión a la UE”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha mantenido conversaciones con más de 13 homólogos en cuatro días, incluidos aliados clave como Alemania, Reino Unido y Francia.

El lunes, Zelenskyy también dialogó con los líderes de Canadá, India y Arabia Saudí para recabar apoyo internacional más allá de Europa.

Putin, por su parte, ha multiplicado las llamadas en los últimos días, contactando a los líderes de China, India, Brasil y tres exrepúblicas soviéticas para informarles sobre su encuentro con Trump.

Mientras tanto, Alemania convocó este miércoles a una reunión virtual de líderes europeos para debatir cómo presionar a Rusia antes de una llamada del bloque con Trump. Está previsto que Zelenskyy, así como altos funcionarios de la UE y la OTAN, participen en el encuentro clave.

“No veo mucho margen para un alto el fuego que equilibre equitativamente los intereses de todas las partes, especialmente uno que reconozca las legítimas reclamaciones de Ucrania sobre sus territorios ocupados y que ofrezca garantías de seguridad significativas para disuadir futuras agresiones”, sostiene Mariya Y. Omelicheva, profesora de Estrategia en el National War College de la Universidad Nacional de Defensa, con sede en Washington D.C.

Omelicheva, experta en política exterior de Rusia y en ayuda de seguridad de EE.UU. a Ucrania, dijo a TRT World que poner fin a una guerra “presionando a la parte más débil” (Kiev) para aceptar un “acuerdo desfavorable” podría no detener el conflicto.

“Lamentablemente, Rusia y Ucrania siguen aferradas a reclamaciones fundamentalmente incompatibles. Rusia busca expansión territorial y pretende negar a Ucrania su condición de nación independiente. La soberanía ucraniana está en riesgo mientras Rusia ocupe amplias zonas de su territorio y no existan mecanismos creíbles para disuadir futuras invasiones”, concluye Omelicheva.

La propuesta de intercambio de tierras de Trump





Antes de la cumbre, Trump y su administración habían discutido intercambios de territorios como vía para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, una propuesta que Zelenskyy rechaza tajantemente.