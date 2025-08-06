Tre giorni dopo la bomba soprannominata “Little Boy”, lanciata il 6 agosto, un secondo ordigno nucleare fu sganciato su Nagasaki il 9 agosto, causando circa 74.000 vittime. L’Impero giapponese si arrese il 15 agosto, segnando la fine della Seconda guerra mondiale.

Oggi Hiroshima è una metropoli in pieno sviluppo con 1,2 milioni di abitanti, ma per molti gli attacchi nucleari continuano a vivere nella memoria collettiva.

Alla vigilia della commemorazione, circa 55.000 persone si sono messe in fila davanti al memoriale per rendere omaggio alle vittime.

Il sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, ha collocato presso il memoriale l’elenco aggiornato delle vittime, che ora conta 349.246 nomi.

All’alba, le famiglie che hanno perso i propri cari nel bombardamento si sono radunate per pregare. Yoshie Yokoyama, 96 anni, arrivata in sedia a rotelle accompagnata dal nipote, ha raccontato ai giornalisti che i suoi genitori e i nonni sono stati tra le vittime dell’attacco nucleare.

“Subito dopo il bombardamento, mio nonno morì. Mio padre e mia madre sono deceduti dopo aver sviluppato il cancro. Anche i miei suoceri sono morti, così mio marito, tornato dalla guerra, non ha mai potuto rivederli. Le persone soffrono ancora”, ha dichiarato Yokoyama.

Alla cerimonia di mercoledì hanno partecipato rappresentanti di circa 120 Paesi e regioni, inclusi per la prima volta delegati di Taiwan e Palestina. Gli Stati Uniti, che non hanno mai presentato scuse ufficiali per i bombardamenti, erano rappresentati dall’ambasciatore americano in Giappone. Russia e Cina non hanno preso parte all’evento.

Nel suo messaggio per la pace, Matsui ha invitato i leader globali a visitare Hiroshima per vedere con i propri occhi la devastazione causata dalle armi nucleari, sottolineando l’urgenza di costruire un nuovo quadro di sicurezza internazionale basato sul dialogo e sulla fiducia.

Mentre il numero dei sopravvissuti ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki è sceso sotto i 100.000 e l’età media ha superato gli 86 anni, le autorità e gli attivisti ribadiscono la necessità urgente di preservare queste testimonianze per le generazioni future.