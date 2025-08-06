Il presidente di J Street, uno dei principali gruppi filo-israeliani negli Stati Uniti, ha riconosciuto che Israele potrebbe aver violato la Convenzione internazionale sul genocidio nelle sue operazioni a Gaza.

In un post pubblicato domenica sul blog dell’organizzazione, Jeremy Ben-Ami ha dichiarato: “Argomentazioni giuridiche e accademiche mi hanno portato alla razionale conclusione che un giorno i tribunali internazionali potrebbero stabilire che Israele ha violato la Convenzione sul genocidio”.

Ben-Ami ha definito questa consapevolezza “profonda e dolorosa”, chiedendosi: “Come può Israele, uno Stato fondato da un popolo sopravvissuto a un genocidio, essere responsabile di un crimine così orribile?”

Ha inoltre sottolineato che, per molti membri della comunità ebraica, anche solo considerare questa ipotesi appare “inconcepibile” e porre tale domanda è visto come “scandaloso”.

Figura a lungo considerata filo-israeliana, Jeremy Ben-Ami ha denunciato come "violazioni assolutamente ingiustificabili" le azioni di Israele a Gaza, tra cui il rifiuto di fornire cibo e beni di prima necessità ai civili, gli attacchi dell'esercito contro chi cerca di distribuire aiuti, la distruzione totale delle infrastrutture e il trasferimento forzato della popolazione in "aree insopportabilmente ristrette".