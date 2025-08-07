L’esercito israeliano è sottoposto a forti pressioni per estendere l’offensiva su Gaza. Si riferisce di divergenze tra i vertici militari e il governo riguardo a un piano di occupazione totale.

Il ministro della Difesa israeliano, Yisrael Katz, ha dichiarato che l’esercito dovrà attuare le decisioni che il governo prenderà su Gaza. La dichiarazione è arrivata dopo la diffusione di notizie su crescenti disaccordi interni circa l’eventualità di un’occupazione totale del territorio sotto assedio.

Le parole di Katz giungono mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu si prepara a convocare giovedì il gabinetto di sicurezza per finalizzare la decisione sull’ampliamento delle operazioni a Gaza, che si avviano ormai al 23º mese.

Netanyahu ha ribadito che sconfiggere Hamas rimane una condizione imprescindibile per la liberazione degli ostaggi ancora detenuti a Gaza.

Secondo quanto riportato dai media israeliani, citando fonti anonime, alcuni alti funzionari della sicurezza avrebbero messo in guardia contro i rischi di un’escalation nei massacri nelle aree densamente popolate come la città di Gaza e i campi profughi, dove si ritiene siano detenuti numerosi ostaggi.

Mercoledì sono stati emessi nuovi ordini di evacuazione obbligatoria nelle regioni settentrionali e meridionali della Striscia di Gaza, comprese la città di Gaza e Khan Younis. L’esercito israeliano ha dichiarato di prepararsi ad “ampliare la portata del conflitto” in queste aree.

Secondo quanto riportato dai media, tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e i vertici militari, in particolare con il capo di Stato maggiore, il generale di corpo d’armata Eyal Zamir, sono emerse forti divergenze. Zamir avrebbe affermato, durante una riunione tenutasi questa settimana, che un piano di occupazione totale rappresenterebbe “una trappola”.

L’emittente pubblica KAN ha riferito che, durante una riunione sulla sicurezza durata tre ore, Zamir si sarebbe apertamente opposto a Netanyahu. Channel 12, dal canto suo, ha riportato che Zamir avrebbe proposto alternative come strategie di assedio.

In un post pubblicato sulla piattaforma X, il ministro della Difesa Yisrael Katz ha riconosciuto il ruolo consultivo di Zamir nei confronti del governo, ma ha sottolineato che “una volta che l’autorità politica avrà preso le sue decisioni, l’esercito le eseguirà con determinazione e professionalità”.