I funzionari europei e ucraini intendono chiedere a Donald Trump garanzie chiare che nessun accordo relativo alla guerra in Ucraina possa essere concluso senza l'esplicito assenso di Kiev.

Secondo fonti del governo tedesco, prima della videoconferenza con Trump prevista per mercoledì, il cancelliere Friedrich Merz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperanno, alle ore 14:00 locali (12:00 GMT), a un incontro virtuale con i leader europei per definire un approccio comune.

Alla riunione prenderanno parte, oltre ai capi di Stato e di governo di Francia, Regno Unito, Italia, Polonia e Finlandia — principali sostenitori di Kiev — anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo António Costa e il segretario generale della NATO Mark Rutte.