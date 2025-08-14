Secondo una fonte della delegazione ucraina citata dall'AFP, il presidente Volodymyr Zelensky è arrivato mercoledì a Berlino per avviare i preparativi in vista degli incontri con gli alleati europei e con il presidente statunitense Donald Trump.
Zelensky e i leader europei puntano a un colloquio urgente con Trump, con l'obiettivo di convincerlo a garantire il rispetto degli interessi di Kiev nel vertice che il leader americano terrà a breve con il presidente russo Vladimir Putin.
Come riferito dall'emittente pubblica tedesca ARD, che cita fonti governative, Zelensky parteciperà a una videoconferenza cruciale con Trump presso la Cancelleria federale, subito dopo il suo incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.
L'incontro virtuale, previsto per le ore 15:00 locali (13:00 GMT), mira a definire una posizione comune tra gli alleati occidentali prima del vertice che Trump intende tenere venerdì in Alaska con il presidente russo Vladimir Putin.
I funzionari europei e ucraini intendono chiedere a Donald Trump garanzie chiare che nessun accordo relativo alla guerra in Ucraina possa essere concluso senza l'esplicito assenso di Kiev.
Secondo fonti del governo tedesco, prima della videoconferenza con Trump prevista per mercoledì, il cancelliere Friedrich Merz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperanno, alle ore 14:00 locali (12:00 GMT), a un incontro virtuale con i leader europei per definire un approccio comune.
Alla riunione prenderanno parte, oltre ai capi di Stato e di governo di Francia, Regno Unito, Italia, Polonia e Finlandia — principali sostenitori di Kiev — anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo António Costa e il segretario generale della NATO Mark Rutte.