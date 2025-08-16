L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che, dalla fine di maggio, almeno 1.760 palestinesi in cerca di aiuti sono stati uccisi a Gaza, un bilancio superiore di alcune centinaia rispetto a quello diffuso all’inizio di agosto.

In un comunicato, l’ufficio ha precisato: «Dal 27 maggio al 13 agosto abbiamo registrato l’uccisione di almeno 1.760 palestinesi in cerca di aito; di questi, 994 nelle aree del GHF (Fondo umanitario di Gaza) e 766 lungo i percorsi dei convogli di rifornimento. La maggior parte di queste morti è stata causata dalle forze israeliane».

Il 1° agosto il numero era stato stimato a 1.373.

Punti di aiuto trasformati in trappole mortali

La Protezione civile di Gaza ha riferito che venerdì, a seguito di attacchi israeliani, almeno 38 persone sono state uccise, tra cui 12 mentre attendevano assistenza umanitaria.