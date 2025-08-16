Il Comitato Superiore per gli Affari Ecclesiastici in Palestina ha accusato Israele di aver condotto attacchi «senza precedenti» contro le chiese nei territori palestinesi occupati, definendoli parte di una campagna sistematica volta a cancellare la presenza cristiana.

Il Comitato ha citato come esempio più eclatante l’attacco diretto al Patriarcato ortodosso di Gerusalemme, segnalando un aumento degli attacchi contro le chiese della città.

In un comunicato diffuso giovedì, il Comitato ha affermato: «Queste azioni fanno parte di una politica sistematica finalizzata a eliminare la reale presenza cristiana in Palestina e a privare questi territori delle loro istituzioni religiose storiche». Il documento ha inoltre denunciato che le autorità israeliane hanno congelato i conti bancari del Patriarcato e imposto «pesanti e ingiuste tasse» sui suoi beni.

Remzi Huri, membro del Comitato Esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) e presidente del Comitato, in una lettera ai leader ecclesiastici mondiali ha scritto: «Tali pratiche minacciano seriamente la capacità della Chiesa di fornire servizi spirituali, umanitari e sociali; costituiscono una chiara violazione dello status storico e un grave abuso del diritto internazionale e di accordi vincolanti».

Eccessiva pressione su chiese e territori cristiani in Palestina