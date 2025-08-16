Il vertice si è aperto con un’accoglienza insolitamente calorosa per Putin, sottoposto a sanzioni statunitensi e ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra in Ucraina. Trump lo ha ricevuto sulla pista con una stretta di mano, sorrisi e una passerella sul tappeto rosso, mentre sopra le loro teste sorvolavano aerei militari statunitensi, compreso un bombardiere B-2.

In un gesto insolito per due leader di potenze rivali, i due hanno poi viaggiato insieme nella limousine presidenziale americana, senza interpreti.

Progressi in corso

Nel frattempo, il portavoce del Cremlino ha dichiarato che i colloqui tra Putin e Trump hanno consentito ai due Paesi di continuare a cercare soluzioni. L’agenzia Interfax ha riportato le parole del portavoce Dmitry Peskov, che sabato mattina ha affermato: «L’incontro è stato davvero molto positivo e i due presidenti ne hanno discusso. È stata una conversazione che ci permette di avanzare con fiducia nella ricerca di opzioni di soluzione».

Mentre i due leader parlavano, la guerra in Ucraina proseguiva e molte regioni dell’est del Paese erano sotto allarme aereo. Parallelamente, i governatori delle regioni russe di Rostov e Bryansk hanno riferito che alcune aree erano state prese di mira da droni ucraini.

Il presidente Zelensky respinge ufficialmente qualsiasi cessione di territori a Mosca e chiede garanzie di sicurezza sostenute dagli Stati Uniti. Da Kiev non è giunta una reazione immediata al vertice.

Il deputato dell’opposizione ucraina Oleksiy Honcharenko, in un messaggio su Telegram, ha scritto: «A quanto pare, Putin si è guadagnato un po’ più di tempo. Non è stato raggiunto alcun accordo su un cessate il fuoco o sulla de-escalation».

Il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavský ha accolto con favore gli sforzi di Trump, ma ha espresso dubbi sulle reali intenzioni di Putin di arrivare a un accordo. «Se Putin fosse davvero serio riguardo ai negoziati di pace, non avrebbe attaccato l’Ucraina per tutta la giornata di oggi», ha dichiarato.

Sia Mosca sia Kiev negano di aver preso di mira civili nei combattimenti che durano da oltre tre anni. Tuttavia, migliaia di civili – in gran parte ucraini – hanno perso la vita in questo conflitto, che ha causato la morte o il ferimento di oltre un milione di persone da entrambe le parti.