Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin hanno concluso il vertice in Alaska senza annunciare alcun accordo, incluso l’obiettivo di porre fine alla guerra in Ucraina, che Trump ha definito la sua priorità principale.
Nel corso della conferenza stampa congiunta, seguita a un incontro di circa tre ore presso la Joint Base Elmendorf-Richardson venerdì, Trump ha dichiarato: «Abbiamo raggiunto un’intesa su molti, molti punti. Restano alcune questioni importanti su cui non siamo ancora pienamente d’accordo, ma abbiamo fatto progressi». Parlando davanti a un pannello con la scritta Sforzi per la pace, ha aggiunto: «Non c’è accordo finché non si raggiunge un vero accordo».
Il presidente americano non ha specificato quali siano i nodi irrisolti né ha confermato se riguardino direttamente l’Ucraina.
Dal canto suo, Putin non ha dato segnali di cambiamento nella posizione russa, ribadendo che una soluzione duratura richiede di affrontare le “cause profonde del conflitto”, che Mosca definisce legate a “minacce fondamentali alla sicurezza”. Con questa formula il Cremlino allude abitualmente alle proprie richieste: la cessione di territori da parte di Kiev, il disarmo, la rinuncia all’adesione alla NATO e un cambio di governo.
«Ci aspettiamo che Kiev e le capitali europee accolgano questo approccio in modo costruttivo e non ostacolino i progressi», ha affermato Putin.
«Il prossimo incontro a Mosca»
Putin ha inoltre ribadito l’affermazione di Trump secondo cui, se fosse stato presidente nel 2022, la guerra non sarebbe scoppiata, aggiungendo: «Sono davvero certo che sarebbe andata così».
Trump ha dichiarato che informerà i leader della NATO, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri responsabili in merito ai colloqui.
Prima di lasciare l’Alaska, rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump si è rivolto a Putin dicendo: «Probabilmente ci vedremo molto presto». Putin ha replicato in inglese: «Il prossimo incontro a Mosca». Al che Trump ha commentato: «Hmm, è una proposta interessante... Potrei ricevere qualche critica a riguardo, ma riesco a immaginare che possa accadere».
Il vertice si è aperto con un’accoglienza insolitamente calorosa per Putin, sottoposto a sanzioni statunitensi e ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra in Ucraina. Trump lo ha ricevuto sulla pista con una stretta di mano, sorrisi e una passerella sul tappeto rosso, mentre sopra le loro teste sorvolavano aerei militari statunitensi, compreso un bombardiere B-2.
In un gesto insolito per due leader di potenze rivali, i due hanno poi viaggiato insieme nella limousine presidenziale americana, senza interpreti.
Progressi in corso
Nel frattempo, il portavoce del Cremlino ha dichiarato che i colloqui tra Putin e Trump hanno consentito ai due Paesi di continuare a cercare soluzioni. L’agenzia Interfax ha riportato le parole del portavoce Dmitry Peskov, che sabato mattina ha affermato: «L’incontro è stato davvero molto positivo e i due presidenti ne hanno discusso. È stata una conversazione che ci permette di avanzare con fiducia nella ricerca di opzioni di soluzione».
Mentre i due leader parlavano, la guerra in Ucraina proseguiva e molte regioni dell’est del Paese erano sotto allarme aereo. Parallelamente, i governatori delle regioni russe di Rostov e Bryansk hanno riferito che alcune aree erano state prese di mira da droni ucraini.
Il presidente Zelensky respinge ufficialmente qualsiasi cessione di territori a Mosca e chiede garanzie di sicurezza sostenute dagli Stati Uniti. Da Kiev non è giunta una reazione immediata al vertice.
Il deputato dell’opposizione ucraina Oleksiy Honcharenko, in un messaggio su Telegram, ha scritto: «A quanto pare, Putin si è guadagnato un po’ più di tempo. Non è stato raggiunto alcun accordo su un cessate il fuoco o sulla de-escalation».
Il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavský ha accolto con favore gli sforzi di Trump, ma ha espresso dubbi sulle reali intenzioni di Putin di arrivare a un accordo. «Se Putin fosse davvero serio riguardo ai negoziati di pace, non avrebbe attaccato l’Ucraina per tutta la giornata di oggi», ha dichiarato.
Sia Mosca sia Kiev negano di aver preso di mira civili nei combattimenti che durano da oltre tre anni. Tuttavia, migliaia di civili – in gran parte ucraini – hanno perso la vita in questo conflitto, che ha causato la morte o il ferimento di oltre un milione di persone da entrambe le parti.