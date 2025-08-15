POLITICA
2 min di lettura
Florida ha annunciato i piani per l’apertura di un secondo centro di detenzione per immigrati
È stata decisa l’apertura di un nuovo centro di detenzione per immigrati con capacità di 1.300 posti nella zona di Sanderson, dove si trova il Baker Correctional Institution.
Florida ha annunciato i piani per l’apertura di un secondo centro di detenzione per immigrati
DeSantis ha vantato la dura repressione dell'immigrazione illegale nel suo stato, definendola la più severa degli Stati Uniti. / AP
15 agosto 2025

Durante una conferenza stampa di giovedì, DeSantis ha dichiarato che aprirà una nuova struttura, denominata "Depot per le Espulsioni", destinata a ospitare immigrati irregolari fermati dalle autorità.

«Autorizziamo questo nuovo centro di detenzione, processamento ed espulsione per immigrati irregolari nel nord della Florida, e presto ne inaugureremo l'apertura», ha affermato DeSantis. La struttura, situata presso il Baker Correctional Institution di Sanderson, a 265 chilometri a nord di Orlando, avrà una capacità di 1.300 posti, ma i detenuti non vi resteranno indefinitamente, ha precisato il governatore.

L'annuncio arriva circa un mese dopo l'apertura del centro di detenzione per immigrati del Sud della Florida, situato a ovest di Miami nella regione delle Everglades e noto come "Alligator Alcatraz".

La politica più dura sull’immigrazione

DeSantis ha affermato che il suo Stato applica le “politiche più severe” degli Stati Uniti nei confronti degli immigrati irregolari.

Suggerito

Durante la conferenza stampa, il governatore ha dichiarato: «Proteggiamo i confini, applichiamo le leggi sull’immigrazione e identifichiamo gli stranieri irregolari presenti nelle nostre comunità per rimandarli nei loro Paesi». Ha aggiunto: «Su questo punto, abbiamo fatto molto più di tutti gli altri Stati».

Fino all’apertura del nuovo centro di detenzione, la Florida continuerà a gestire le procedure per immigrati irregolari nel centro “Alligator Alcatraz”, con una capacità di 5.000 posti.

Tuttavia, la scorsa settimana un giudice federale ha ordinato la sospensione per due settimane dei lavori di costruzione nella struttura, per prevenire possibili danni all’ecosistema protetto delle Everglades. Durante il periodo di sospensione, le detenzioni continueranno nelle sezioni già esistenti del centro.

Quando ha inaugurato il mese scorso il centro delle Everglades, DeSantis aveva giustificato la necessità di un secondo centro di detenzione con la “domanda di maggiore capacità di trattenimento e rimpatrio degli immigrati” da parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us