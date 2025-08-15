Durante la conferenza stampa, il governatore ha dichiarato: «Proteggiamo i confini, applichiamo le leggi sull’immigrazione e identifichiamo gli stranieri irregolari presenti nelle nostre comunità per rimandarli nei loro Paesi». Ha aggiunto: «Su questo punto, abbiamo fatto molto più di tutti gli altri Stati».

Fino all’apertura del nuovo centro di detenzione, la Florida continuerà a gestire le procedure per immigrati irregolari nel centro “Alligator Alcatraz”, con una capacità di 5.000 posti.

Tuttavia, la scorsa settimana un giudice federale ha ordinato la sospensione per due settimane dei lavori di costruzione nella struttura, per prevenire possibili danni all’ecosistema protetto delle Everglades. Durante il periodo di sospensione, le detenzioni continueranno nelle sezioni già esistenti del centro.

Quando ha inaugurato il mese scorso il centro delle Everglades, DeSantis aveva giustificato la necessità di un secondo centro di detenzione con la “domanda di maggiore capacità di trattenimento e rimpatrio degli immigrati” da parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump.