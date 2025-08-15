Durante una conferenza stampa di giovedì, DeSantis ha dichiarato che aprirà una nuova struttura, denominata "Depot per le Espulsioni", destinata a ospitare immigrati irregolari fermati dalle autorità.
«Autorizziamo questo nuovo centro di detenzione, processamento ed espulsione per immigrati irregolari nel nord della Florida, e presto ne inaugureremo l'apertura», ha affermato DeSantis. La struttura, situata presso il Baker Correctional Institution di Sanderson, a 265 chilometri a nord di Orlando, avrà una capacità di 1.300 posti, ma i detenuti non vi resteranno indefinitamente, ha precisato il governatore.
L'annuncio arriva circa un mese dopo l'apertura del centro di detenzione per immigrati del Sud della Florida, situato a ovest di Miami nella regione delle Everglades e noto come "Alligator Alcatraz".
La politica più dura sull’immigrazione
DeSantis ha affermato che il suo Stato applica le “politiche più severe” degli Stati Uniti nei confronti degli immigrati irregolari.
Durante la conferenza stampa, il governatore ha dichiarato: «Proteggiamo i confini, applichiamo le leggi sull’immigrazione e identifichiamo gli stranieri irregolari presenti nelle nostre comunità per rimandarli nei loro Paesi». Ha aggiunto: «Su questo punto, abbiamo fatto molto più di tutti gli altri Stati».
Fino all’apertura del nuovo centro di detenzione, la Florida continuerà a gestire le procedure per immigrati irregolari nel centro “Alligator Alcatraz”, con una capacità di 5.000 posti.
Tuttavia, la scorsa settimana un giudice federale ha ordinato la sospensione per due settimane dei lavori di costruzione nella struttura, per prevenire possibili danni all’ecosistema protetto delle Everglades. Durante il periodo di sospensione, le detenzioni continueranno nelle sezioni già esistenti del centro.
Quando ha inaugurato il mese scorso il centro delle Everglades, DeSantis aveva giustificato la necessità di un secondo centro di detenzione con la “domanda di maggiore capacità di trattenimento e rimpatrio degli immigrati” da parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump.