Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere sorpreso dal fatto che la potente lobby israeliana a Washington stia perdendo influenza al Congresso, riconoscendo un cambiamento generazionale di opinione all'interno del suo stesso partito Repubblicano.

Parlando in un'intervista con il Daily Caller venerdì, pubblicata lunedì, Trump ha affermato che il sostegno a Israele al Congresso era "una cosa del passato" rispetto alla sua predominanza di due decenni fa.

"Vi dirò, Israele aveva la lobby più forte al Congresso rispetto a qualsiasi altra cosa, entità, azienda o stato che io abbia mai visto," ha detto Trump.

"Oggi non ha una lobby così forte. È incredibile."

Ha aggiunto che in passato "non si poteva parlare male" di Israele e rimanere in politica, ma che ora figure come la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez e i suoi alleati progressisti hanno cambiato il dibattito.

"Israele era la lobby più forte che io abbia mai visto. Avevano il controllo totale sul Congresso, e ora non ce l'hanno. Sono un po' sorpreso di vedere questo," ha detto Trump.

Le dichiarazioni sono arrivate dopo un sondaggio del Pew Research Center di marzo che ha mostrato che il 53% degli adulti statunitensi ha un'opinione sfavorevole su Israele, rispetto al 42% del 2022.

Tra i repubblicani sotto i 50 anni, le opinioni sfavorevoli sono aumentate dal 35% al 50% nello stesso periodo.