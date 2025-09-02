Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere sorpreso dal fatto che la potente lobby israeliana a Washington stia perdendo influenza al Congresso, riconoscendo un cambiamento generazionale di opinione all'interno del suo stesso partito Repubblicano.
Parlando in un'intervista con il Daily Caller venerdì, pubblicata lunedì, Trump ha affermato che il sostegno a Israele al Congresso era "una cosa del passato" rispetto alla sua predominanza di due decenni fa.
"Vi dirò, Israele aveva la lobby più forte al Congresso rispetto a qualsiasi altra cosa, entità, azienda o stato che io abbia mai visto," ha detto Trump.
"Oggi non ha una lobby così forte. È incredibile."
Ha aggiunto che in passato "non si poteva parlare male" di Israele e rimanere in politica, ma che ora figure come la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez e i suoi alleati progressisti hanno cambiato il dibattito.
"Israele era la lobby più forte che io abbia mai visto. Avevano il controllo totale sul Congresso, e ora non ce l'hanno. Sono un po' sorpreso di vedere questo," ha detto Trump.
Le dichiarazioni sono arrivate dopo un sondaggio del Pew Research Center di marzo che ha mostrato che il 53% degli adulti statunitensi ha un'opinione sfavorevole su Israele, rispetto al 42% del 2022.
Tra i repubblicani sotto i 50 anni, le opinioni sfavorevoli sono aumentate dal 35% al 50% nello stesso periodo.
Perdendo il ‘mondo delle pubbliche relazioni’
Trump ha insistito di essere stato un forte sostenitore di Israele durante la sua presidenza, citando l'attacco contro l'Iran e il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele.
tuttavia, ha riconosciuto che Israele sta perdendo nel "mondo delle pubbliche relazioni", affermando che la carneficina a Gaza sta danneggiando la sua posizione internazionale.
"Ci sono persone che negano che sia mai successo," ha detto Trump riguardo al blitz a sorpresa del 7 ottobre, aggiungendo: "Potrebbero vincere la guerra, ma non stanno vincendo nel mondo delle pubbliche relazioni, e questo li sta danneggiando."
Le osservazioni arrivano mentre figure di spicco della destra vicine a Trump si allontanano dalle posizioni tradizionalmente pro-Israele.
La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene ha recentemente accusato Israele di commettere "genocidio" a Gaza, mentre l'ex stratega di Trump, Steve Bannon, ha sostenuto che Israele "non è veramente un alleato" degli Stati Uniti e ha definito il campo del primo ministro Benjamin Netanyahu inaffidabile.
Un altro importante legislatore repubblicano che ha adottato la stessa posizione è Thomas Massie. Altre figure di spicco della destra includono commentatori politici come Candace Owens, Nick Fuentes, Tucker Carlson, tra gli altri in una lista in crescita.