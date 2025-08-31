Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che Nuova Delhi è impegnata a migliorare i rapporti con Pechino durante un incontro chiave con il presidente cinese Xi Jinping domenica, mentre entrambi i Paesi hanno deciso di mettere da parte le divergenze derivanti da una lunga disputa di confine.

Modi si trova in Cina per la prima volta in sette anni per partecipare a un incontro di due giorni dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), insieme al presidente russo Vladimir Putin e ad altri leader dell'Asia Centrale, Meridionale, Sudorientale e del Medio Oriente, in un segno di solidarietà del Sud Globale.

"Siamo impegnati a far progredire le nostre relazioni basandoci sul rispetto reciproco, la fiducia e le sensibilità", ha detto Modi a Xi durante l'incontro a margine del vertice, secondo un video pubblicato sull'account ufficiale X del leader indiano.

L'incontro bilaterale si è svolto cinque giorni dopo che Washington ha imposto tariffe punitive del 50% sui beni indiani a causa degli acquisti di petrolio russo da parte di Nuova Delhi. Gli analisti affermano che Xi e Modi stanno cercando di presentare un fronte unito contro le pressioni occidentali.

Modi ha affermato che è stato creato un clima di "pace e stabilità" lungo il confine himalayano conteso, teatro di un lungo stallo militare dopo scontri mortali tra truppe nel 2020, che hanno congelato la maggior parte delle aree di cooperazione tra i due rivali strategici dotati di armi nucleari.

Ha aggiunto che è stato raggiunto un accordo tra le due nazioni sulla gestione del confine, senza fornire ulteriori dettagli.

‘Le questioni di confine non devono definire i rapporti sino-indiani’

Da parte sua, Xi Jinping ha sottolineato che India e Cina devono rafforzare la comunicazione strategica e approfondire la fiducia reciproca durante il vertice della SCO.

"Non dobbiamo... permettere che la questione del confine definisca l'intera relazione tra Cina e India", ha riportato il media statale cinese Xinhua citando Xi.

Xi ha sottolineato che entrambe le nazioni si trovano in una fase cruciale di sviluppo e rivitalizzazione, esortando a concentrarsi sul progresso economico sostenibile.

"[India e Cina] dovrebbero ampliare gli scambi e la cooperazione per ottenere benefici reciproci e risultati vantaggiosi per entrambi", ha aggiunto Xi.

Il leader cinese ha descritto le relazioni tra Cina e India come promettenti, stabili e di ampio respiro, proiettando una visione di collaborazione in diversi settori e regioni.

Sostituire le tensioni di confine con la cooperazione