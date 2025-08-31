Il primo ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che Nuova Delhi è impegnata a migliorare i rapporti con Pechino durante un incontro chiave con il presidente cinese Xi Jinping domenica, mentre entrambi i Paesi hanno deciso di mettere da parte le divergenze derivanti da una lunga disputa di confine.
Modi si trova in Cina per la prima volta in sette anni per partecipare a un incontro di due giorni dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), insieme al presidente russo Vladimir Putin e ad altri leader dell'Asia Centrale, Meridionale, Sudorientale e del Medio Oriente, in un segno di solidarietà del Sud Globale.
"Siamo impegnati a far progredire le nostre relazioni basandoci sul rispetto reciproco, la fiducia e le sensibilità", ha detto Modi a Xi durante l'incontro a margine del vertice, secondo un video pubblicato sull'account ufficiale X del leader indiano.
L'incontro bilaterale si è svolto cinque giorni dopo che Washington ha imposto tariffe punitive del 50% sui beni indiani a causa degli acquisti di petrolio russo da parte di Nuova Delhi. Gli analisti affermano che Xi e Modi stanno cercando di presentare un fronte unito contro le pressioni occidentali.
Modi ha affermato che è stato creato un clima di "pace e stabilità" lungo il confine himalayano conteso, teatro di un lungo stallo militare dopo scontri mortali tra truppe nel 2020, che hanno congelato la maggior parte delle aree di cooperazione tra i due rivali strategici dotati di armi nucleari.
Ha aggiunto che è stato raggiunto un accordo tra le due nazioni sulla gestione del confine, senza fornire ulteriori dettagli.
‘Le questioni di confine non devono definire i rapporti sino-indiani’
Da parte sua, Xi Jinping ha sottolineato che India e Cina devono rafforzare la comunicazione strategica e approfondire la fiducia reciproca durante il vertice della SCO.
"Non dobbiamo... permettere che la questione del confine definisca l'intera relazione tra Cina e India", ha riportato il media statale cinese Xinhua citando Xi.
Xi ha sottolineato che entrambe le nazioni si trovano in una fase cruciale di sviluppo e rivitalizzazione, esortando a concentrarsi sul progresso economico sostenibile.
"[India e Cina] dovrebbero ampliare gli scambi e la cooperazione per ottenere benefici reciproci e risultati vantaggiosi per entrambi", ha aggiunto Xi.
Il leader cinese ha descritto le relazioni tra Cina e India come promettenti, stabili e di ampio respiro, proiettando una visione di collaborazione in diversi settori e regioni.
Sostituire le tensioni di confine con la cooperazione
I due leader hanno avuto un incontro decisivo in Russia lo scorso anno dopo aver raggiunto un accordo sul pattugliamento del confine, avviando un disgelo nelle relazioni che si è accelerato nelle ultime settimane mentre Nuova Delhi cerca di mitigare le minacce di nuove tariffe da parte di Washington.
I voli diretti tra i due Paesi, sospesi dal 2020, stanno "per essere ripresi", ha aggiunto Modi, senza fornire una tempistica precisa.
La Cina ha accettato questo mese di revocare le restrizioni all'esportazione di terre rare, fertilizzanti e macchine per scavare tunnel durante una visita chiave in India del ministro degli Esteri cinese Wang Yi.
La Cina si oppone alle pesanti tariffe imposte da Washington sull'India e "si schiererà fermamente con l'India", ha dichiarato questo mese l'Ambasciatore cinese in India Xu Feihong.
Per decenni, Washington ha coltivato con attenzione i rapporti con Nuova Delhi nella speranza che fungesse da contrappeso regionale a Pechino.
Negli ultimi mesi, la Cina ha permesso ai pellegrini indiani di visitare siti buddisti in Tibet, e entrambi i Paesi hanno revocato le restrizioni reciproche sui visti turistici.
"Sia l'India che la Cina sono impegnate in quello che probabilmente sarà un lungo e complesso processo per definire un nuovo equilibrio nella relazione", ha affermato Manoj Kewalramani, esperto di relazioni sino-indiane presso il think tank Takshashila Institution di Bengaluru.
Tuttavia, permangono altri irritanti di lungo termine nella relazione.
La Cina è il più grande partner commerciale bilaterale dell'India, ma il persistente deficit commerciale - una fonte costante di frustrazione per i funzionari indiani - ha raggiunto un record di 99,2 miliardi di dollari quest'anno.
Nel frattempo, un mega-diga cinese pianificata in Tibet ha suscitato timori di una massiccia deviazione delle acque che potrebbe ridurre i flussi del fiume Brahmaputra fino all'85% durante la stagione secca, secondo le stime del governo indiano.
L'India ospita anche il Dalai Lama, il leader spirituale buddista tibetano in esilio, che Pechino considera un'influenza separatista pericolosa. Il rivale storico dell'India, il Pakistan, beneficia inoltre del forte sostegno economico, diplomatico e militare cinese.