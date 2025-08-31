POLITICA
Cina e Armenia formano un partenariato strategico al vertice della SCO
La Cina e l'Armenia hanno avviato un partenariato strategico durante l'incontro dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), dove si sono incontrati Xi Jinping e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan .
Entrambi i paesi si sono impegnati ad approfondire la cooperazione in tutti i settori. / Reuters
31 agosto 2025

La Cina e l'Armenia hanno stabilito una partnership strategica durante l'incontro tra i loro leader nella città portuale di Tianjin, nel nord della Cina, domenica, secondo quanto riportato dai media statali CCTV.

Secondo quanto riferito da CCTV, la Cina e l'Armenia dovrebbero sostenersi fermamente a vicenda e approfondire la cooperazione in tutti i settori, ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping al primo ministro armeno Nikol Pashinyan.

Pashinyan si trova a Tianjin per un vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ospitato da Xi.

L'Armenia è uno dei Paesi lungo la rotta della Belt and Road Initiative della Cina, che mira a collegare le nazioni europee con l'Asia orientale.

L'annuncio è stato fatto durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, un forum che riunisce leader dell'Asia e del Medio Oriente.

Accogliendo Pashinyan a Tianjin, Xi ha sottolineato la crescente influenza della Cina nel plasmare le alleanze regionali e il suo più ampio impegno verso la solidarietà del Sud Globale.

