Il presidente Recep Tayyip Erdoğan, ha incontrato domenica il presidente cinese Xi Jinping nella città portuale di Tianjin, a margine del 25° vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, per discutere delle relazioni bilaterali.

Il colloquio, svoltosi durante le sessioni del vertice, si è concentrato su commercio, investimenti e stabilità regionale.

Erdoğan ha sottolineato la necessità di rafforzare i legami economici attraverso investimenti sostenibili ed equilibrati, affermando che il solo commercio non può garantire una stabilità a lungo termine.

“Per assicurare equilibrio e sostenibilità al commercio bilaterale è indispensabile sostenerlo con investimenti; vi è un grande potenziale nei settori delle tecnologie digitali, dell’energia, della sanità e del turismo, e una maggiore coordinazione delle aziende cinesi negli investimenti in Türkiye sarà estremamente vantaggiosa”, è stato dichiarato.

Mantenere attivi i meccanismi di cooperazione