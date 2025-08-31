TÜRKİYE
2 min di lettura
Erdoğan incontra Xi a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai
I leader hanno discusso il rafforzamento della cooperazione nei settori della tecnologia, degli investimenti, nonché attraverso il Middle Corridor e l’iniziativa Belt and Road.
Erdoğan incontra Xi a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai
Erdogan ha sottolineato la necessità di un commercio equilibrato e sostenibile. / AA
31 agosto 2025

Il presidente Recep Tayyip Erdoğan, ha incontrato domenica il presidente cinese Xi Jinping nella città portuale di Tianjin, a margine del 25° vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, per discutere delle relazioni bilaterali.

Il colloquio, svoltosi durante le sessioni del vertice, si è concentrato su commercio, investimenti e stabilità regionale.

Erdoğan ha sottolineato la necessità di rafforzare i legami economici attraverso investimenti sostenibili ed equilibrati, affermando che il solo commercio non può garantire una stabilità a lungo termine.

“Per assicurare equilibrio e sostenibilità al commercio bilaterale è indispensabile sostenerlo con investimenti; vi è un grande potenziale nei settori delle tecnologie digitali, dell’energia, della sanità e del turismo, e una maggiore coordinazione delle aziende cinesi negli investimenti in Türkiye sarà estremamente vantaggiosa”, è stato dichiarato.

Mantenere attivi i meccanismi di cooperazione

Suggerito

Il presidente Erdoğan ha sottolineato la necessità di rafforzare l’allineamento tra l’iniziativa turca del Middle Corridor e il progetto cinese della Belt and Road, al fine di potenziare la connettività regionale.

Entrambe le parti hanno concordato sull’importanza di mantenere attivi i meccanismi di consultazione, proseguire un dialogo regolare e consolidare la cooperazione istituzionale.

Ribadendo i legami strategici tra Ankara e Pechino, Erdoğan ha riaffermato il sostegno della Türkiye alla politica dell’“Unica Cina”.

I due leader hanno inoltre discusso delle principali crisi internazionali, tra cui la guerra in Ucraina, la situazione umanitaria a Gaza e possibili iniziative comuni riguardo alla Siria.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us