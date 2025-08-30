La SCO si è evoluta dai 'Cinque di Shanghai', un gruppo istituito nel 1996 da Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan. Originariamente creata per promuovere la cooperazione e affrontare le sfide economiche e di sicurezza regionali, negli ultimi 25 anni ha ampliato significativamente il proprio ambito, includendo questioni come commercio, tecnologia, protezione ambientale, energie rinnovabili, sviluppo sostenibile, oltre a scambi culturali e giovanili.

Commentando il ruolo della Türkiye come unico membro della NATO associato al blocco eurasiatico, Otorbaev ha dichiarato: “La SCO non è anti-occidentale. Non è 'anti' nulla — è per l'amicizia e la cooperazione in Eurasia. Tutti i paesi eurasiatici, inclusa la Türkiye, sono benvenuti come membri, partner o osservatori.”

Ozkan dell'Università della Difesa Nazionale della Türkiye ha spiegato che Ankara ha due obiettivi principali al vertice della SCO di Tianjin. “In primo luogo, vuole dimostrare un orientamento non occidentale nella sua politica estera e approfondire le relazioni con i paesi rappresentati nella SCO,” ha detto.

“In secondo luogo, probabilmente solleverà la questione di Gaza, almeno nelle discussioni private. Potrebbe anche condividere prospettive sull'Ucraina o partecipare a incontri a margine che potrebbero preparare il terreno per futuri dialoghi a livello di leadership,” ha aggiunto Ozkan.

Oltre al forum multilaterale, la visita di Erdogan sottolinea il rafforzamento dei legami bilaterali tra Ankara e Pechino. “Le relazioni tra Türkiye e Cina sono già su una traiettoria positiva, e tenere questo incontro in Cina contribuirà probabilmente a rafforzare ulteriormente questo slancio,” ha osservato Özkan.

Relazioni bilaterali su una traiettoria positiva

Henry Huiyao Wang, fondatore e presidente del Center for China and Globalization (CCG) ed ex Consigliere di Stato, ha elogiato il ruolo della Türkiye nella promozione della pace globale.

“La Türkiye, come membro della NATO e stato osservatore della SCO, condivide una forte partnership con la Cina nel promuovere la pace,” ha dichiarato a TRT World, sottolineando la mediazione di Ankara nel corridoio del grano del Mar Nero e gli sforzi in corso nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina e nella risoluzione dei conflitti in Medio Oriente.

Wang ha evidenziato gli appelli di Erdogan per riforme delle Nazioni Unite, descrivendoli come complementari alla visione della Cina per un ordine globale più inclusivo. “Il Sud Globale dovrebbe avere una voce più forte, e la struttura attuale dovrebbe riflettere meglio l'influenza delle economie emergenti,” ha affermato, sottolineando la necessità di una cooperazione multilaterale per affrontare le crisi globali.

Ozkan ha dichiarato che l'essenza della politica eurasiatica della Türkiye è “connettere senza dipendere,” osservando che Ankara cerca legami sia con l'Occidente che con le nazioni non occidentali, evitando di fare affidamento su una singola potenza. “Ecco perché la Türkiye si identifica come parte dell'Occidente, ma allo stesso tempo come parte del non-Occidente e del Sud Globale,” ha spiegato.

La partecipazione di Erdogan al vertice della SCO del 2025 avviene mentre il blocco celebra il suo 25° anniversario e in un contesto di turbolenze geopolitiche. Gli analisti hanno osservato che il doppio ruolo della Türkiye — come membro della NATO e partner di dialogo in un'iniziativa eurasiatica — la posiziona in modo unico come ponte tra Oriente e Occidente.