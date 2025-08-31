SCO e Türkiye

Fondata nel 2001 da Cina, Russia e Paesi dell’Asia Centrale, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) si concentra sulla sicurezza regionale, la cooperazione economica e la lotta al terrorismo.

Tra i membri a pieno titolo figurano Russia, Bielorussia, Cina, India, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan. L’organizzazione ha ampliato la propria composizione con l’ingresso di India e Pakistan nel 2017, dell’Iran nel 2023 e della Bielorussia nel 2024.

La Türkiye detiene dal 2012 lo status di partner di dialogo all’interno della SCO. È il primo e unico Paese membro della NATO ad aver ottenuto questa posizione, una scelta che riflette la volontà di Ankara di mantenere le proprie alleanze con l’Occidente rafforzando al tempo stesso i legami con la regione eurasiatica.

Sotto la guida del presidente Erdoğan, la Türkiye ha consolidato i rapporti con l’organizzazione, assumendo la presidenza del Club dell’Energia della SCO nel 2017 e intensificando gli scambi commerciali con membri chiave come Cina e Russia.

Il vertice della SCO, in corso fino a lunedì nella città portuale di Tianjin, si svolge a pochi giorni dalla grande parata militare che sarà organizzata a Pechino in occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.