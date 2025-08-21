TÜRKİYE
2 min di lettura
La visita di Erdogan in Somalia nel 2011 è stata un punto di svolta nella storia del paese: ministro somalo
La storica visita del Presidente Recep Tayyip Erdogan in Somalia nel 2011, durante il suo mandato come primo ministro, ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva.
La visita di Erdogan in Somalia nel 2011 è stata un punto di svolta nella storia del paese: ministro somalo
Il direttore dell'Ufficio per la Promozione degli Investimenti Somali ha dichiarato che la visita di Erdogan nel 2011 si è concentrata sugli aiuti, mentre quella del 2016 si è incentrata sullo sviluppo. / AA Archive
21 agosto 2025

La visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in Somalia nel 2011 ha rappresentato “un punto di svolta storico che ha cambiato il destino del Paese”. Lo ha dichiarato il Ministro dei Porti e dei Trasporti Marittimi della Somalia, Abdulkadir Mohamed Nur, in un’intervista all’agenzia Anadolu.

Nur ha ricordato che l’arrivo di Erdogan a Mogadiscio, nell’agosto 2011, accompagnato dalla moglie Emine, dai figli e da alcuni ministri, avvenne in uno dei periodi più difficili per la Somalia dopo il crollo dello Stato nel 1990, mentre il Paese affrontava la peggiore siccità della sua storia.

Secondo il ministro, la visita ha segnato l’uscita dall’isolamento internazionale e ha posto le basi per elevare le relazioni tra Somalia e Türkiye a un livello strategico. “Non solo il popolo turco ha fornito aiuti, ma l’attenzione del mondo intero si è concentrata sulla Somalia”, ha sottolineato Nur, evidenziando che da allora Ankara ha continuato a sostenere la ricostruzione del Paese e la sua lotta contro il terrorismo.

Suggerito

Anche Mohamed Dhuubow, direttore dell’Ufficio per la Promozione degli Investimenti Somali, ha ricordato l’importanza delle visite di Erdogan. “Quella del 2011 era finalizzata agli aiuti umanitari, mentre la seconda, nel 2016, è stata un viaggio di sviluppo”, ha spiegato, sottolineando che il ruolo della Türkiye si è progressivamente orientato verso investimenti e infrastrutture.

L’apertura dell’ambasciata turca a Mogadiscio, l’attività della Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) e la costruzione di scuole e ospedali hanno contribuito a istituzionalizzare i rapporti bilaterali.

Oggi la Somalia è considerata un simbolo dell’espansione africana degli impegni della Türkiye: le aziende turche sono attive nelle infrastrutture e nella vita quotidiana del Paese, mentre i due governi collaborano in settori che spaziano dall’energia alla pesca, fino allo spazio.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us