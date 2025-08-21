Anche Mohamed Dhuubow, direttore dell’Ufficio per la Promozione degli Investimenti Somali, ha ricordato l’importanza delle visite di Erdogan. “Quella del 2011 era finalizzata agli aiuti umanitari, mentre la seconda, nel 2016, è stata un viaggio di sviluppo”, ha spiegato, sottolineando che il ruolo della Türkiye si è progressivamente orientato verso investimenti e infrastrutture.

L’apertura dell’ambasciata turca a Mogadiscio, l’attività della Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) e la costruzione di scuole e ospedali hanno contribuito a istituzionalizzare i rapporti bilaterali.

Oggi la Somalia è considerata un simbolo dell’espansione africana degli impegni della Türkiye: le aziende turche sono attive nelle infrastrutture e nella vita quotidiana del Paese, mentre i due governi collaborano in settori che spaziano dall’energia alla pesca, fino allo spazio.