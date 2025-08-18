La piattaforma di social media turca, Next Sosyal, ha superato 1 milione di utenti, come annunciato sabato dal presidente del Consiglio Esecutivo di TEKNOFEST e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Türkiye Technology Team sul suo account.

“La piattaforma più sociale della Türkiye, NSosyal, ha superato 1 milione di utenti,” ha dichiarato Selçuk Bayraktar.

Bayraktar ha annunciato che sarà organizzato un giveaway per i post pubblicati sulla piattaforma #NSosyal utilizzando l'hashtag #NSosyalBenim fino al 22 agosto. I partecipanti potranno vincere premi come una bicicletta elettrica, una PlayStation, una GoPro, un computer Monster, un tablet, un telefono cellulare, uno smartwatch e cuffie Bluetooth.

In precedenza, Bayraktar aveva annunciato il rilascio della versione beta della piattaforma il 4 luglio.

La piattaforma, sviluppata sotto la guida della Fondazione T3, ha attirato l'attenzione per offrire un'esperienza di social media pulita e sicura.

Next Sosyal è recentemente diventata l'app gratuita più popolare nella categoria "social network" sugli store mobili.