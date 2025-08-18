TÜRKİYE
Next Sosyal supera 1 milione di utenti, offrendo uno spazio per la libera espressione
La piattaforma, sviluppata sotto la guida della T3 Foundation, attira l'attenzione per offrire un'esperienza sui social media pulita e sicura.
"Selçuk Bayraktar ha dichiarato: «NSosyal, la piattaforma più social di Turchia, ha superato il milione di utenti»." / AA
18 agosto 2025

La piattaforma di social media turca, Next Sosyal, ha superato 1 milione di utenti, come annunciato sabato dal presidente del Consiglio Esecutivo di TEKNOFEST e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Türkiye Technology Team sul suo account.

“La piattaforma più sociale della Türkiye, NSosyal, ha superato 1 milione di utenti,” ha dichiarato Selçuk Bayraktar.

Bayraktar ha annunciato che sarà organizzato un giveaway per i post pubblicati sulla piattaforma #NSosyal utilizzando l'hashtag #NSosyalBenim fino al 22 agosto. I partecipanti potranno vincere premi come una bicicletta elettrica, una PlayStation, una GoPro, un computer Monster, un tablet, un telefono cellulare, uno smartwatch e cuffie Bluetooth.

In precedenza, Bayraktar aveva annunciato il rilascio della versione beta della piattaforma il 4 luglio.

La piattaforma, sviluppata sotto la guida della Fondazione T3, ha attirato l'attenzione per offrire un'esperienza di social media pulita e sicura.

Next Sosyal è recentemente diventata l'app gratuita più popolare nella categoria "social network" sugli store mobili.

Dalla sua versione beta, Next Sosyal è cresciuta rapidamente, superando 1 milione di utenti e dimostrando il potenziale delle tecnologie locali nel settore dei social media.

Next Sosyal consente agli utenti di esprimere liberamente i propri pensieri.

La piattaforma è progettata principalmente per la condivisione di contenuti relativi a notizie, tecnologia, stile di vita e attualità.

Next Sosyal, priva di disinformazione, linguaggio offensivo, account bot e algoritmi manipolativi, si distingue per la sua integrazione con l'intelligenza artificiale. Il modello linguistico turco T3 AI, sviluppato in collaborazione tra la Fondazione T3 e Baykar, aumenta l'interazione rispondendo rapidamente ai post taggati dagli utenti.

Inoltre, le applicazioni sviluppate da giovani programmatori migliorano l'affidabilità della piattaforma grazie a funzionalità come il rilevamento della disinformazione.

