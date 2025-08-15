TRT ha ottenuto immagini aeree esclusive che mostrano l’entità della distruzione a Gaza durante gli intensi attacchi israeliani iniziati nell’ottobre 2023.

Il corrispondente Mücahit Aydemir e il cameraman Osman Eken hanno documentato come Gaza sia diventata irriconoscibile durante un’operazione aerea di aiuto della Giordania. Gli attacchi israeliani via aria, terra e mare hanno provocato decine di migliaia di morti e la totale distruzione di interi quartieri.

Secondo le autorità sanitarie locali, dal 7 ottobre 2023 almeno 61.776 palestinesi sono stati uccisi e 154.906 feriti. Si stima che sotto le macerie ci siano ancora migliaia di persone intrappolate.

L’assedio durato da mesi ha limitato gravemente l’accesso a cibo, acqua, medicine e altri beni essenziali, aggravando la crisi umanitaria. Le organizzazioni di aiuto lanciano l’allarme per condizioni simili alla carestia: finora almeno 239 persone sono morte di fame, di cui almeno 106 bambini. Solo nelle ultime 24 ore quattro bambini e un adulto hanno perso la vita per denutrizione.