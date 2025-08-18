TÜRKİYE
2 min di lettura
Erdogan debutta sulla nuova piattaforma di social media turca NEXT Sosyal
Il primo post di Erdogan arriva mentre la nuova piattaforma di social media della Türkiye, NEXT Sosyal, supera un milione di utenti e raggiunge la vetta delle classifiche degli app store.
Erdogan debutta sulla nuova piattaforma di social media turca NEXT Sosyal
La piattaforma di social media turca, Next Sosyal, ha superato il milione di utenti. (Foto: AA) / AA
18 agosto 2025

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha pubblicato il suo primo post su NEXT Sosyal, la piattaforma di social media nazionale in rapida crescita.

Citando il verso del poeta Erdem Bayazit tratto dalla poesia dal titolo Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair — “Un fiore è spuntato tra i muri di cemento” — Erdogan ha chiesto lunedì ai suoi follower: “Siete pronti?”.

Il suo messaggio era accompagnato dall'hashtag “Iniziamo” e da emoji della bandiera turca, della Terra e di un razzo.

Cos'è NEXT Sosyal?

Il post è arrivato mentre NEXT Sosyal, sviluppato sotto la guida della Fondazione Türkiye Technology Team (T3), ha superato il milione di utenti.

Suggerito

Il traguardo è stato annunciato sabato da Selcuk Bayraktar, presidente del Consiglio Esecutivo di TEKNOFEST e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione T3.

Promossa come un'alternativa “pulita e sicura” alle piattaforme globali, NEXT Sosyal è rapidamente salita in cima alle classifiche degli app store, classificandosi recentemente come l'app gratuita più popolare nella categoria “social network”.

Dalla sua versione beta, la piattaforma si è espansa rapidamente, offrendo uno spazio per gli utenti per condividere pensieri e contenuti su notizie, tecnologia, stile di vita ed eventi attuali.

Il sostegno del presidente ha rappresentato un impulso simbolico per NEXT Sosyal, rafforzando l'impegno della Türkiye nel promuovere piattaforme digitali sviluppate localmente.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us