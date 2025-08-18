Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha pubblicato il suo primo post su NEXT Sosyal, la piattaforma di social media nazionale in rapida crescita.

Citando il verso del poeta Erdem Bayazit tratto dalla poesia dal titolo Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair — “Un fiore è spuntato tra i muri di cemento” — Erdogan ha chiesto lunedì ai suoi follower: “Siete pronti?”.

Il suo messaggio era accompagnato dall'hashtag “Iniziamo” e da emoji della bandiera turca, della Terra e di un razzo.

Cos'è NEXT Sosyal?

Il post è arrivato mentre NEXT Sosyal, sviluppato sotto la guida della Fondazione Türkiye Technology Team (T3), ha superato il milione di utenti.