Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha pubblicato il suo primo post su NEXT Sosyal, la piattaforma di social media nazionale in rapida crescita.
Citando il verso del poeta Erdem Bayazit tratto dalla poesia dal titolo Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair — “Un fiore è spuntato tra i muri di cemento” — Erdogan ha chiesto lunedì ai suoi follower: “Siete pronti?”.
Il suo messaggio era accompagnato dall'hashtag “Iniziamo” e da emoji della bandiera turca, della Terra e di un razzo.
Cos'è NEXT Sosyal?
Il post è arrivato mentre NEXT Sosyal, sviluppato sotto la guida della Fondazione Türkiye Technology Team (T3), ha superato il milione di utenti.
Il traguardo è stato annunciato sabato da Selcuk Bayraktar, presidente del Consiglio Esecutivo di TEKNOFEST e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione T3.
Promossa come un'alternativa “pulita e sicura” alle piattaforme globali, NEXT Sosyal è rapidamente salita in cima alle classifiche degli app store, classificandosi recentemente come l'app gratuita più popolare nella categoria “social network”.
Dalla sua versione beta, la piattaforma si è espansa rapidamente, offrendo uno spazio per gli utenti per condividere pensieri e contenuti su notizie, tecnologia, stile di vita ed eventi attuali.
Il sostegno del presidente ha rappresentato un impulso simbolico per NEXT Sosyal, rafforzando l'impegno della Türkiye nel promuovere piattaforme digitali sviluppate localmente.