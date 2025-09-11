Massiccio dispiegamento di truppe

In risposta alle esercitazioni militari Russia-Bielorussia Zapad, che inizieranno il 12 settembre, la Polonia prevede di schierare circa 40.000 soldati lungo il suo confine orientale, rispetto ai circa 10.000 attualmente presenti.

“Soldati polacchi e della NATO sono necessari per rispondere adeguatamente a Zapad-2025,” ha dichiarato il Vice Ministro della Difesa Cezary Tomczyk, descrivendo le esercitazioni come “offensive per natura”.

Su richiesta della Polonia, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà una sessione d'emergenza per affrontare le violazioni del suo spazio aereo.