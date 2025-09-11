Charles Kirk, attivista conservatore vicino al presidente Usa Donald Trump, è morto dopo essere stato ferito al collo da colpi di arma da fuoco mentre stava partecipando a un evento in un campus universitario nello Utah.

Kirk, 31 anni e padre di due figli, è stato ucciso durante la prima tappa dell’evento “American Comeback Tour”. Stava partecipando a un format del tour chiamato "Prove Me Wrong" (Dimostrami che ho torto), in cui discuteva con persone del pubblico su argomenti polarizzanti. I video dell'incidente che circolano sui social media mostrano il momento in cui Kirk viene colpito, prima di stringersi il collo prima e collassare sulla sedia. I partecipanti all'evento si sono dati alla fuga.

Leader della gioventù conservatrice

Nato il 14 ottobre 1993 nella periferia di Chicago, Kirk frequentò per un breve periodo un college comunitario, ma decise presto di abbandonare gli studi per dedicarsi a tempo pieno all’attivismo. Nel 2012, appena diciottenne, fondò Turning Point USA (TPUSA), un’organizzazione non profit con la missione di “identificare, formare e organizzare studenti per promuovere i principi del libero mercato e di un governo limitato”.

Sotto la sua guida, TPUSA è cresciuta fino a diventare la più grande organizzazione di attivismo giovanile conservatore negli Stati Uniti, attiva in oltre 3.000 campus liceali e universitari, con più di 650.000 studenti membri e oltre 450 sostenitori ufficiali.

Kirk ha esercitato una forte influenza anche nel mondo dei media. I suoi commenti sono stati pubblicati da testate come Fox News, The Hill, Newsweek, RealClearPolitics e The Washington Times. Il suo podcast e programma radiofonico quotidiano The Charlie Kirk Show è stato trasmesso in contemporanea su 150 stazioni radio e su Real America’s Voice News, raggiungendo lo scorso anno 120 milioni di download. Sui social media, il suo pubblico mensile superava i 100 milioni di persone.

Alleato di Trump

Kirk era diventato uno dei sostenitori più visibili di Donald Trump, prendendo la parola sia alle Convention Nazionali Repubblicane del 2016 e del 2020, sia alla parata inaugurale di gennaio 2025. Successivamente, Trump lo nominò membro del Board of Visitors dell’Accademia dell’Aeronautica Militare.

“Il grande, e persino leggendario, Charlie Kirk è morto. Nessuno ha capito o posseduto il cuore della gioventù negli Stati Uniti d'America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più tra noi. Le condoglianze mie e di Melania vanno alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti amiamo!", gli ha reso omaggio Trump su Truth.

In seguito, in una dichiarazione al New York Post, Trump lo ha ricordato come «un amico molto, molto caro e un uomo straordinario».