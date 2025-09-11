Il direttore dell'FBI Kash Patel ha dichiarato che un sospetto arrestato in seguito alla sparatoria mortale del commentatore conservatore statunitense Charlie Kirk è stato rilasciato dopo essere stato interrogato.
“Il soggetto in custodia è stato rilasciato dopo un interrogatorio da parte delle forze dell'ordine,” ha scritto Patel su X mercoledì. “La nostra indagine continua e continueremo a fornire informazioni nell'interesse della trasparenza.”
Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah (DPS) e l'FBI stanno conducendo l'indagine in collaborazione con l'Ufficio del Procuratore della Contea di Utah, l'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Utah e i dipartimenti di polizia locali.
Non sono stati forniti ulteriori dettagli immediatamente, ma in precedenza, durante una conferenza stampa, le autorità hanno descritto l'individuo in custodia come una “persona di interesse.”
“Abbiamo una persona di interesse in custodia. L'indagine è in corso, ma voglio essere assolutamente chiaro con chiunque abbia fatto questo: ti troveremo, ti processeremo e ti riterremo responsabile nella misura massima consentita dalla legge,” ha dichiarato il governatore dello Utah Spencer Cox ai giornalisti.
Alla domanda di un giornalista sull'affermazione di Patel secondo cui un sospetto era stato arrestato, Cox ha ribadito: “Abbiamo una persona di interesse in custodia che è attualmente sotto interrogatorio.”
“Assassinio politico”
In una dichiarazione rilasciata dal DPS dello Utah poche ore dopo, il sospetto inizialmente arrestato è stato identificato come George Zinn. Tuttavia, Zinn è stato rapidamente accusato di ostruzione e rilasciato. Un secondo sospetto, Zachariah Qureshi, è stato arrestato e successivamente rilasciato dopo essere stato interrogato dalle forze dell'ordine.
“Non ci sono legami attuali tra la sparatoria e nessuno di questi individui,” ha osservato il DPS dello Utah, aggiungendo che è in corso una caccia all'uomo.
Cox ha comunque affermato che l'omicidio di Kirk è stato un “assassinio politico.” Ha dichiarato che, in base alle informazioni raccolte finora, non ci sono indicazioni che un'altra persona sia stata coinvolta nella sparatoria.
Il Commissario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, Beau Mason, ha dichiarato che le uniche informazioni disponibili sul sospetto provengono da riprese di telecamere a circuito chiuso, avvertendo che la qualità delle immagini è scarsa.
“Abbiamo queste immagini. Le stiamo analizzando, ma si tratta di riprese di telecamere di sicurezza, quindi potete immaginare la qualità,” ha detto. “Sappiamo che (il sospetto) era vestito completamente di nero, ma non abbiamo una descrizione molto più dettagliata di così.”
Alla domanda se la persona in custodia corrisponda a quella vista nelle riprese, Mason ha risposto: “È quello che stiamo cercando di determinare in questo momento.”
Il rapporto del DPS dello Utah ha affermato che, nella fase attuale dell'indagine, si ritiene che la sparatoria sia stata un attacco mirato, in cui il tiratore ha sparato dal tetto di un edificio verso la posizione dell'evento pubblico nel cortile degli studenti.
Tuttavia, “non possono essere fornite ulteriori chiarificazioni per proteggere l'integrità della nostra indagine,” ha dichiarato il rapporto.
Bandiere abbassate in tutto il Paese
Kirk è stato colpito mortalmente durante un evento universitario nello stato occidentale dello Utah mercoledì.
Filmati pubblicati sui social media sembrano mostrare Kirk seduto sotto un tendone mentre si rivolge a centinaia di studenti riuniti alla Utah Valley University, quando si sente un rumore simile a uno sparo, Kirk si ritrae e gli studenti iniziano a fuggire in massa.
Un altro video, ripreso vicino al luogo in cui Kirk stava parlando, sembra mostrare un proiettile colpire il collo di Kirk, seguito da una massiccia perdita di sangue. È stato trasportato al Timpanogos Regional Hospital e dichiarato morto poche ore dopo.
Il Dipartimento di Polizia dell’Università di Utah Valley aveva sei agenti impegnati a garantire la sicurezza dell'evento, oltre alla scorta personale di Kirk che lo accompagnava costantemente. Circa 3.000 persone hanno partecipato all'evento nel cortile dell'università, un'area all'aperto destinata agli eventi.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che Kirk è morto dopo essere stato colpito, affermando che “non è più con noi.”
“Il Grande, e persino Leggendario, Charlie Kirk, è morto. Nessuno comprendeva o aveva il Cuore della Gioventù negli Stati Uniti meglio di Charlie,” ha scritto su Truth Social, la sua piattaforma di social media. “Era amato e ammirato da TUTTI, specialmente da me, e ora non è più con noi.”
Trump ha ordinato che le bandiere in tutto il paese fossero abbassate a mezz'asta per onorare il commentatore politico.
Conosciuto per i dibattiti accesi nei campus
Kirk, 31 anni, ha co-fondato Turning Point USA nel 2012. L'organizzazione no-profit ha lavorato per mobilitare studenti conservatori nei licei e nei campus universitari. La sua missione dichiarata è “identificare, educare, formare e organizzare studenti per promuovere i principi di responsabilità fiscale, mercati liberi e governo limitato.”
Il gruppo, in cui Kirk ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo, è diventato un attore chiave nella politica repubblicana, ospitando regolarmente grandi conferenze e attirando figure di spicco del cerchio di Trump. Kirk è emerso anche come una voce chiave nel movimento MAGA (Make America Great Again) di Trump.
Dopo il suo assassinio, Turning Point USA ha rilasciato una dichiarazione su X chiedendo alle persone di rispettare la privacy e la dignità della famiglia di Kirk, aggiungendo: “Possa essere accolto tra le braccia misericordiose del nostro amorevole Salvatore, che ha sofferto e dato la vita per Charlie.”
Nato e cresciuto nei sobborghi di Chicago, Kirk ha lasciato il college per dedicarsi a tempo pieno all'attivismo politico. Ha costruito un grande seguito attraverso eventi nei campus, social media e The Charlie Kirk Show, un popolare talk show e podcast.
Era noto per i dibattiti accesi nei campus, inclusi i suoi incontri “dimostrami che sbaglio,” parte dell'“American Comeback Tour,” in cui i membri del pubblico dibattevano con l'attivista in un contesto pubblico. La sparatoria di mercoledì alla Utah Valley University è avvenuta durante uno di questi eventi.