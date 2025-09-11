Il direttore dell'FBI Kash Patel ha dichiarato che un sospetto arrestato in seguito alla sparatoria mortale del commentatore conservatore statunitense Charlie Kirk è stato rilasciato dopo essere stato interrogato.

“Il soggetto in custodia è stato rilasciato dopo un interrogatorio da parte delle forze dell'ordine,” ha scritto Patel su X mercoledì. “La nostra indagine continua e continueremo a fornire informazioni nell'interesse della trasparenza.”

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah (DPS) e l'FBI stanno conducendo l'indagine in collaborazione con l'Ufficio del Procuratore della Contea di Utah, l'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Utah e i dipartimenti di polizia locali.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli immediatamente, ma in precedenza, durante una conferenza stampa, le autorità hanno descritto l'individuo in custodia come una “persona di interesse.”

“Abbiamo una persona di interesse in custodia. L'indagine è in corso, ma voglio essere assolutamente chiaro con chiunque abbia fatto questo: ti troveremo, ti processeremo e ti riterremo responsabile nella misura massima consentita dalla legge,” ha dichiarato il governatore dello Utah Spencer Cox ai giornalisti.

Alla domanda di un giornalista sull'affermazione di Patel secondo cui un sospetto era stato arrestato, Cox ha ribadito: “Abbiamo una persona di interesse in custodia che è attualmente sotto interrogatorio.”

“Assassinio politico”

In una dichiarazione rilasciata dal DPS dello Utah poche ore dopo, il sospetto inizialmente arrestato è stato identificato come George Zinn. Tuttavia, Zinn è stato rapidamente accusato di ostruzione e rilasciato. Un secondo sospetto, Zachariah Qureshi, è stato arrestato e successivamente rilasciato dopo essere stato interrogato dalle forze dell'ordine.

“Non ci sono legami attuali tra la sparatoria e nessuno di questi individui,” ha osservato il DPS dello Utah, aggiungendo che è in corso una caccia all'uomo.

Cox ha comunque affermato che l'omicidio di Kirk è stato un “assassinio politico.” Ha dichiarato che, in base alle informazioni raccolte finora, non ci sono indicazioni che un'altra persona sia stata coinvolta nella sparatoria.

Il Commissario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, Beau Mason, ha dichiarato che le uniche informazioni disponibili sul sospetto provengono da riprese di telecamere a circuito chiuso, avvertendo che la qualità delle immagini è scarsa.

“Abbiamo queste immagini. Le stiamo analizzando, ma si tratta di riprese di telecamere di sicurezza, quindi potete immaginare la qualità,” ha detto. “Sappiamo che (il sospetto) era vestito completamente di nero, ma non abbiamo una descrizione molto più dettagliata di così.”

Alla domanda se la persona in custodia corrisponda a quella vista nelle riprese, Mason ha risposto: “È quello che stiamo cercando di determinare in questo momento.”

Il rapporto del DPS dello Utah ha affermato che, nella fase attuale dell'indagine, si ritiene che la sparatoria sia stata un attacco mirato, in cui il tiratore ha sparato dal tetto di un edificio verso la posizione dell'evento pubblico nel cortile degli studenti.

Tuttavia, “non possono essere fornite ulteriori chiarificazioni per proteggere l'integrità della nostra indagine,” ha dichiarato il rapporto.