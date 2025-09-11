Nella zona rurale della cittadina di Shanksville, in Pennsylvania, si terrà una cerimonia simile per le vittime del volo 93, precipitato dopo che l'equipaggio e i passeggeri hanno tentato di riprendere il controllo della cabina. La commemorazione includerà la lettura dei nomi, la deposizione di corone e la partecipazione del Segretario per gli Affari dei Veterani, Doug Collins.

Come Lynch, anche altre persone in tutto il Paese celebrano l'anniversario dell'11 settembre con progetti di servizio e attività di beneficenza. I volontari parteciperanno alla distribuzione di cibo e abiti, alla pulizia di parchi e quartieri, alle donazioni di sangue e ad altri eventi comunitari.

Le ripercussioni degli attentati continuano

Gli attentati dell'11 settembre hanno causato complessivamente 2.977 vittime, tra cui numerosi impiegati finanziari del World Trade Center, pompieri e agenti di polizia che cercavano di salvare vite durante l'incendio degli edifici. Gli attacchi hanno avuto ripercussioni a livello globale e hanno modificato il corso delle politiche statunitensi sia interne che estere. Hanno contribuito all'avvio della "Guerra Globale al Terrorismo" e agli interventi guidati dagli Stati Uniti in Afghanistan e Iraq, conflitti che hanno causato la morte di centinaia di migliaia di soldati e civili.

Sebbene i dirottatori siano morti negli attentati, il governo americano fa fatica a portare a termine il lungo processo legale contro Khalid Sheikh Mohammed, accusato di essere il pianificatore degli attacchi. L'ex leader di Al Qaeda è stato catturato in Pakistan nel 2003 e successivamente trasferito nella base militare statunitense di Guantánamo Bay, a Cuba, ma non è mai stato processato.

La cerimonia per l'anniversario a New York si è svolta presso il National September 11 Memorial & Museum, dove un tempo sorgevano le Torri Gemelle, oggi sostituite da due vasche commemorative circondate da parapetti su cui sono incisi i nomi delle vittime. L'amministrazione Trump sta valutando modalità per trasferire sotto il controllo federale la piazza commemorativa e il museo sotterraneo, attualmente gestiti da una fondazione pubblica guidata dall'ex sindaco di New York Michael Bloomberg, spesso criticato da Trump. Lo stesso presidente ha accennato alla possibilità di trasformare l'area in un monumento nazionale.

Negli anni successivi agli attentati, il governo statunitense ha speso miliardi di dollari per fornire assistenza sanitaria e risarcimenti a decine di migliaia di persone esposte alla polvere tossica che si è diffusa in alcune zone di Manhattan con il crollo delle Torri Gemelle. Più di 140.000 persone risultano tuttora iscritte ai programmi di monitoraggio volti a individuare eventuali problemi di salute legati alle sostanze pericolose presenti nel fumo.