Secondo il Wall Street Journal, il presidente statunitense Donald Trump ha espresso "profonda delusione" durante una telefonata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo essere stato colto di sorpresa dall'attacco israeliano contro i rappresentanti di Hamas in Qatar.

In un'inchiesta esclusiva pubblicata mercoledì, alti funzionari dell'amministrazione hanno riferito che Trump ha detto a Netanyahu che la decisione di colpire i leader politici del gruppo palestinese a Doha, capitale del Qatar, non era stata saggia. Trump ha appreso dell'operazione non da Israele ma dall'esercito americano, circostanza che ha alimentato la sua irritazione.

I funzionari hanno aggiunto che il presidente americano ha sottolineato come l'attacco abbia colpito il territorio di un alleato degli Stati Uniti impegnato a mediare per la fine della guerra a Gaza.

Netanyahu ha spiegato di aver intravisto una breve finestra di opportunità e di aver scelto di coglierla.

Secondo le fonti, dopo questa conversazione si è svolta una seconda telefonata, dai toni più cordiali. In quell'occasione Trump ha chiesto a Netanyahu se l'operazione fosse stata un successo, ma il premier israeliano non ha fornito una risposta definitiva.

Successivamente, Hamas ha confermato che la propria leadership è sopravvissuta all'attacco, precisando che cinque membri del gruppo e una guardia di sicurezza qatariana sono rimasti uccisi.

Trump arabbiato con Netanyahu per le azioni unilaterali