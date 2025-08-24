Funzionari pubblici, casalinghe e pensionati si sono messi in fila sabato nella capitale venezuelana Caracas, mentre migliaia di persone si sono offerte volontarie per unirsi alla milizia del paese nel caso di un'invasione statunitense.

Il presidente Nicolas Maduro ha invitato i cittadini a rispondere alla presunta "minaccia" degli Stati Uniti e a iscriversi nel fine settimana alla Milizia Bolivariana, un corpo civile legato alle forze armate del paese sudamericano.

Questa dimostrazione di forza è anche intesa a inviare un messaggio a Washington, che ha offerto una taglia di 50 milioni di dollari per Maduro — accusato dall'amministrazione Trump di guidare un cartello della droga — e ha schierato tre navi da guerra al largo della costa venezuelana per quelle che gli Stati Uniti definiscono operazioni antidroga.

Centri di registrazione per la milizia sono stati allestiti nelle piazze della capitale, negli edifici militari e pubblici e persino nel palazzo presidenziale di Miraflores.

I volontari potevano anche iscriversi al Quartier Generale della Montagna, che ospita il mausoleo del defunto leader socialista Hugo Chavez, in un'area densamente popolata con grandi complessi abitativi e case in mattoni fatiscenti.

"Hai già servito in passato?" ha chiesto un membro della milizia vestito in mimetica a Oscar Matheus.

"Sono qui per servire il nostro paese," ha risposto il revisore contabile di 66 anni all'AFP. "Non sappiamo cosa potrebbe accadere, ma dobbiamo prepararci e continuare a resistere.

"La patria ci chiama. Il nostro paese ha bisogno di noi," ha detto Rosy Paravabith, 51 anni.

'Viva la patria!'

Soprannominato Esercito Bolivariano da Chavez, le Forze Armate Venezuelane non nascondono l'orientamento politico della milizia.

"Chavez vive!" è ora il loro saluto ufficiale.

L'ex presidente socialista venezuelano Chavez è salito al potere nel 1999 ed è morto in carica nel 2013. Maduro è al potere da allora, anche se gli Stati Uniti non riconoscono la validità delle sue ultime due elezioni.

Non è chiaro quanti siano i membri della milizia venezuelana.

Maduro ha dichiarato questa settimana che la sola milizia conta più di 4,5 milioni di soldati pronti.

Tuttavia, la stima indipendente più recente ha calcolato circa 343.000 membri nel 2020, secondo l'International Institute for Strategic Studies.

"Mi iscrivo per il Venezuela, viva la patria!" hanno gridato i volontari al momento della registrazione.

Anche agenti di polizia e riservisti militari si sono messi in fila per riaffermare il loro impegno.