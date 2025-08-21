L'esercito israeliano ha dichiarato 63 siti archeologici palestinesi nella Cisgiordania occupata come "siti del patrimonio israeliano", ha affermato un istituto di ricerca palestinese, in una chiara violazione del diritto internazionale e un evidente mancato rispetto degli obblighi internazionali.
Questo è quanto riportato mercoledì in un documento dell'Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ), un'organizzazione non governativa, intitolato "Siti Archeologici nel Governatorato di Nablus: Un'Arena Aperta per i Piani di Confisca Israeliani", esaminato dall'agenzia Anadolu.
Il rapporto ha evidenziato che, secondo un opuscolo contenente ordini militari firmati dal generale di brigata Moti Almoz, capo dell'Amministrazione Civile Israeliana sotto l'esercito, nella Cisgiordania occupata sono stati classificati 63 siti come "siti storici e archeologici israeliani".
Secondo il rapporto, 59 di questi siti si trovano nel governatorato di Nablus, tre nel governatorato di Ramallah e uno nel governatorato di Salfit.
Il documento sostiene che il targeting da parte di Israele dei siti archeologici palestinesi nella Cisgiordania occupata "non è semplicemente una formalità amministrativa o legale, ma parte di una politica sistematica volta a confiscare il patrimonio palestinese."
Ha aggiunto che questo passo fa parte di "una riformulazione dell'identità del patrimonio palestinese per servire la narrativa israeliana, soprattutto poiché la maggior parte dei siti presi di mira si trova vicino a avamposti israeliani, insediamenti o altri siti coloniali — in particolare nel governatorato di Nablus."
Il rapporto ha sottolineato che "classificare questi siti archeologici e storici palestinesi come 'israeliani' costituisce una chiara violazione del diritto internazionale, una flagrante violazione degli obblighi internazionali e una minaccia diretta all'identità nazionale palestinese."
Conversione per l'uso degli insediamenti israeliani
L'ARIJ ha inoltre affermato che "le autorità di occupazione israeliane hanno classificato più di 2.400 siti archeologici palestinesi nella Cisgiordania occupata come siti israeliani."
Ha sottolineato che, mentre le autorità israeliane dichiarano che alcune aree necessitano di "protezione e conservazione", in pratica "vengono utilizzate per appropriarsi di vaste aree di terra palestinese con il pretesto della conservazione del patrimonio."
"Successivamente, molte di queste aree vengono convertite per l'uso da parte di insediamenti israeliani, avamposti e installazioni militari, nonché strutture turistiche e ricreative che beneficiano esclusivamente i coloni e i visitatori israeliani," ha aggiunto.
Secondo rapporti palestinesi, entro la fine del 2024, il numero di coloni illegali nella Cisgiordania occupata ha raggiunto circa 770.000, distribuiti in 180 insediamenti e 256 avamposti, 138 dei quali classificati come avamposti agricoli e pastorali.
Almeno 1.014 palestinesi sono stati uccisi e più di 7.000 feriti in Cisgiordania da forze israeliane e coloni illegali dall'ottobre 2023, secondo il Ministero della Salute palestinese.
In un parere consultivo dello scorso luglio, la Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato illegale l'occupazione israeliana del territorio palestinese e ha richiesto l'evacuazione di tutti gli insediamenti illegali in Cisgiordania e Gerusalemme Est.