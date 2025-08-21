Conversione per l'uso degli insediamenti israeliani

L'ARIJ ha inoltre affermato che "le autorità di occupazione israeliane hanno classificato più di 2.400 siti archeologici palestinesi nella Cisgiordania occupata come siti israeliani."

Ha sottolineato che, mentre le autorità israeliane dichiarano che alcune aree necessitano di "protezione e conservazione", in pratica "vengono utilizzate per appropriarsi di vaste aree di terra palestinese con il pretesto della conservazione del patrimonio."

"Successivamente, molte di queste aree vengono convertite per l'uso da parte di insediamenti israeliani, avamposti e installazioni militari, nonché strutture turistiche e ricreative che beneficiano esclusivamente i coloni e i visitatori israeliani," ha aggiunto.

Secondo rapporti palestinesi, entro la fine del 2024, il numero di coloni illegali nella Cisgiordania occupata ha raggiunto circa 770.000, distribuiti in 180 insediamenti e 256 avamposti, 138 dei quali classificati come avamposti agricoli e pastorali.

Almeno 1.014 palestinesi sono stati uccisi e più di 7.000 feriti in Cisgiordania da forze israeliane e coloni illegali dall'ottobre 2023, secondo il Ministero della Salute palestinese.

In un parere consultivo dello scorso luglio, la Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato illegale l'occupazione israeliana del territorio palestinese e ha richiesto l'evacuazione di tutti gli insediamenti illegali in Cisgiordania e Gerusalemme Est.