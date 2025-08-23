Diversi dipendenti dell'agenzia di stampa britannica Reuters hanno espresso preoccupazioni, in un rapporto pubblicato giovedì, riguardo a quello che percepiscono come un pregiudizio filo-israeliano tra i redattori e la direzione dell'azienda.

All'inizio di questo mese, dopo l'assassinio del giornalista palestinese Anas Al Sharif da parte di Israele, Reuters ha pubblicato un titolo : "Israele uccide giornalista di Al Jazeera che afferma fosse un leader di Hamas". La scelta di un titolo così controverso ha suscitato polemiche, soprattutto considerando che Al Sharif faceva parte del team di Reuters vincitore del Premio Pulitzer nel 2024, come riportato da Declassified UK.

Il titolo ha scatenato reazioni negative online e ha generato disagio tra i dipendenti di Reuters, alcuni dei quali hanno espresso privatamente preoccupazioni per quello che descrivono come un'inclinazione filo-israeliana nelle decisioni editoriali dell'agenzia.

Fondata a Londra nel 1851 e ora con un pubblico di oltre un miliardo di persone al giorno, Reuters si trova ad affrontare una crescente opposizione interna.

Diversi attuali ed ex dipendenti di Reuters, parlando anonimamente con Declassified UK, hanno descritto una cultura editoriale che minimizza le sofferenze palestinesi.

Un editor di redazione del Reuters si è dimesso nell'agosto 2024, affermando che i suoi valori non erano più in linea con l'approccio dell'azienda alla copertura della guerra di Israele a Gaza. L'editor ha allegato un rapporto e una lettera aperta, esortando la direzione a rispettare i principi fondamentali del giornalismo; tuttavia, il dipartimento comunicazioni di Reuters nega di averli mai ricevuti.

Secondo fonti interne, dopo la guerra di Israele a Gaza, un gruppo di giornalisti di Reuters ha condotto una revisione interna di quasi 500 articoli pubblicati in cinque settimane sul conflitto israelo-palestinese. I risultati hanno rivelato un significativo pregiudizio, con molte più risorse e attenzione dedicate alle prospettive e alle vittime israeliane, nonostante il numero di morti palestinesi a Gaza fosse di gran lunga superiore.