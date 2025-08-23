Diversi dipendenti dell'agenzia di stampa britannica Reuters hanno espresso preoccupazioni, in un rapporto pubblicato giovedì, riguardo a quello che percepiscono come un pregiudizio filo-israeliano tra i redattori e la direzione dell'azienda.
All'inizio di questo mese, dopo l'assassinio del giornalista palestinese Anas Al Sharif da parte di Israele, Reuters ha pubblicato un titolo : "Israele uccide giornalista di Al Jazeera che afferma fosse un leader di Hamas". La scelta di un titolo così controverso ha suscitato polemiche, soprattutto considerando che Al Sharif faceva parte del team di Reuters vincitore del Premio Pulitzer nel 2024, come riportato da Declassified UK.
Il titolo ha scatenato reazioni negative online e ha generato disagio tra i dipendenti di Reuters, alcuni dei quali hanno espresso privatamente preoccupazioni per quello che descrivono come un'inclinazione filo-israeliana nelle decisioni editoriali dell'agenzia.
Fondata a Londra nel 1851 e ora con un pubblico di oltre un miliardo di persone al giorno, Reuters si trova ad affrontare una crescente opposizione interna.
Diversi attuali ed ex dipendenti di Reuters, parlando anonimamente con Declassified UK, hanno descritto una cultura editoriale che minimizza le sofferenze palestinesi.
Un editor di redazione del Reuters si è dimesso nell'agosto 2024, affermando che i suoi valori non erano più in linea con l'approccio dell'azienda alla copertura della guerra di Israele a Gaza. L'editor ha allegato un rapporto e una lettera aperta, esortando la direzione a rispettare i principi fondamentali del giornalismo; tuttavia, il dipartimento comunicazioni di Reuters nega di averli mai ricevuti.
Secondo fonti interne, dopo la guerra di Israele a Gaza, un gruppo di giornalisti di Reuters ha condotto una revisione interna di quasi 500 articoli pubblicati in cinque settimane sul conflitto israelo-palestinese. I risultati hanno rivelato un significativo pregiudizio, con molte più risorse e attenzione dedicate alle prospettive e alle vittime israeliane, nonostante il numero di morti palestinesi a Gaza fosse di gran lunga superiore.
In quel periodo, oltre 11.000 palestinesi erano stati uccisi, circa dieci volte il numero delle vittime israeliane. "Un'indagine interna completa, con analisi sia quantitative che qualitative del nostro reportage", è stata condotta, secondo una fonte di Reuters, che ha dichiarato a Declassified UK: "Alcune settimane dopo la guerra di Israele a Gaza, diversi giornalisti di Reuters hanno riconosciuto che la nostra copertura mancava di obiettività."
Il rapporto interno dei giornalisti ha anche criticato Reuters per aver evitato il termine "Palestina" e per non aver coperto le accuse di esperti secondo cui Israele starebbe commettendo un genocidio, un'accusa che Reuters ha riportato più apertamente nel contesto delle azioni della Russia in Ucraina.
Nonostante queste critiche, Reuters non ha affrontato pubblicamente se abbia accettato alcune delle raccomandazioni interne. Alcuni cambiamenti simbolici sono stati introdotti nel maggio 2024, consentendo ai reporter di utilizzare il termine "genocidio" con attribuzione, ma le analisi mostrano che il termine è ancora raramente impiegato nella copertura del conflitto.
Eufemismi come "guerra", "campagna" o "assalto" dominano, e quando viene menzionato il genocidio, le smentite di Israele sono frequentemente incluse, a differenza di smentite simili da parte dei gruppi di resistenza palestinesi, che non ricevono lo stesso peso.
Gli aggiornamenti della guida stilistica interna si concentrano fortemente sulle prospettive israeliane, omettendo contesti critici come i ruoli di Stati Uniti e Israele nel minare i cessate il fuoco, le realtà del colonialismo dei coloni israeliani e le condizioni di apartheid in Palestina. La guida ignora anche lo status di Gaza come la zona di conflitto più mortale per i giornalisti dai tempi della Guerra Civile Americana, secondo quanto riportato da Declassified UK.
Critici della copertura dei media occidentali, tra cui l'ex avvocato per i diritti umani delle Nazioni Unite Craig Mokhiber, accusano testate come Reuters di oscurare consapevolmente il genocidio e di disumanizzare le vittime palestinesi per proteggere i responsabili israeliani da responsabilità. Il giornalista israeliano Gideon Levy ha recentemente lamentato la mancanza di reportage coraggiosi che avrebbero potuto prevenire l'attuale escalation militare.
Un portavoce di Reuters, tuttavia, ha difeso la copertura dell'agenzia definendola "equa e imparziale".