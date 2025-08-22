Secondo un articolo pubblicato su Declassifieduk.org, quando all’inizio di questo mese Israele ha ucciso il giornalista palestinese Anas al-Sharif, l’agenzia di stampa Reuters ha diffuso un servizio daltitolo: “Israele uccide un giornalista di Al Jazeera che dice essere un leader di Hamas”.

L’articolo sottolinea che questo titolo è stato scelto nonostante il fatto che al-Sharif avesse in passatolavorato proprio per Reuters – era infatti membro del team Reuters che ha vinto il Premio Pulitzer

2024. Episodi come questo hanno provocato reazioni in rete, ma hanno anche sollevato preoccupazioni tra alcuni dipendenti dell’influente agenzia di stampa globale, fondata a Londra nel 1851 e oggi con un pubblico quotidiano di oltre un miliardo di persone.

Più di un dipendente Reuters ha parlato a Declassified di quello che ritiene un pregiudizio filo- israeliano tra gli editori e i dirigenti dell’agenzia. Tutti hanno chiesto l’anonimato per timore di ritorsioni. Un altro, un editor di redazione, si è dimesso intorno all’agosto 2024 e in una e-mail ai colleghi ha scritto:“Seguendo le notizie sulla guerra che chiamiamo Israele-Hamas, mi sono reso conto che i miei valori non corrispondono a quelli dell’azienda”.

Nella stessa e-mail aggiungeva:

“Ho allegato un rapporto… e una lettera aperta che con alcuni colleghi abbiamo inviato alla direzione, nella speranza che Reuters sostenesse i principi fondamentali del giornalismo. Ma ora capisco che è improbabile che il top management cambi posizione o smetta di reprimere attivamente le critiche”.

Heather Carpenter, direttrice senior della comunicazione di Reuters, ha negato a Declassified che l’azienda abbia mai ricevuto tale lettera.

Tuttavia, una fonte Reuters ha raccontato a Declassified:

“Alcune settimane dopo l’attacco del 7 ottobre, diversi giornalisti all’interno di Reuters hanno notato la mancanza di obiettività nella nostra copertura della guerra Israele-Gaza”.

“In risposta, un gruppo di giornalisti – mentre lavorava a tempo pieno – ha condotto una ricerca interna dettagliata, sia quantitativa sia qualitativa”.

“I risultati sono diventati la base di una lettera aperta condivisa internamente, per identificare e mettere in contatto i giornalisti in redazione impegnati a rafforzare l’approccio giornalistico di

Reuters su Gaza”.

Lo studio interno visto da Declassified ha analizzato 499 rapporti pubblicati tra il 7 ottobre e il 14 novembre 2023 con l’etichetta “Israele-Palestina”.

È emerso un “modello costante” di maggiore impiego di risorse per coprire le storie che riguardavano gli israeliani piuttosto che quelle sui palestinesi. Durante quel periodo, a Gaza erano stati segnalati oltre 11.000 palestinesi uccisi, circa dieci volte il numero degli israeliani morti.

Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, il bilancio attuale delle vittime è di circa 62.000, ma si ritiene che i numeri reali siano fino a tre volte superiori.

I giornalisti hanno inoltre messo in dubbio il motivo per cui Reuters non coprisse di più le accuse di genocidio contro Israele a Gaza, confrontandolo con l’approccio adottato per accuse simili contro la Russia in Ucraina.