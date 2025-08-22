Secondo un articolo pubblicato su Declassifieduk.org, quando all’inizio di questo mese Israele ha ucciso il giornalista palestinese Anas al-Sharif, l’agenzia di stampa Reuters ha diffuso un servizio daltitolo: “Israele uccide un giornalista di Al Jazeera che dice essere un leader di Hamas”.
L’articolo sottolinea che questo titolo è stato scelto nonostante il fatto che al-Sharif avesse in passatolavorato proprio per Reuters – era infatti membro del team Reuters che ha vinto il Premio Pulitzer
2024. Episodi come questo hanno provocato reazioni in rete, ma hanno anche sollevato preoccupazioni tra alcuni dipendenti dell’influente agenzia di stampa globale, fondata a Londra nel 1851 e oggi con un pubblico quotidiano di oltre un miliardo di persone.
Più di un dipendente Reuters ha parlato a Declassified di quello che ritiene un pregiudizio filo- israeliano tra gli editori e i dirigenti dell’agenzia. Tutti hanno chiesto l’anonimato per timore di ritorsioni. Un altro, un editor di redazione, si è dimesso intorno all’agosto 2024 e in una e-mail ai colleghi ha scritto:“Seguendo le notizie sulla guerra che chiamiamo Israele-Hamas, mi sono reso conto che i miei valori non corrispondono a quelli dell’azienda”.
Nella stessa e-mail aggiungeva:
“Ho allegato un rapporto… e una lettera aperta che con alcuni colleghi abbiamo inviato alla direzione, nella speranza che Reuters sostenesse i principi fondamentali del giornalismo. Ma ora capisco che è improbabile che il top management cambi posizione o smetta di reprimere attivamente le critiche”.
Heather Carpenter, direttrice senior della comunicazione di Reuters, ha negato a Declassified che l’azienda abbia mai ricevuto tale lettera.
Tuttavia, una fonte Reuters ha raccontato a Declassified:
“Alcune settimane dopo l’attacco del 7 ottobre, diversi giornalisti all’interno di Reuters hanno notato la mancanza di obiettività nella nostra copertura della guerra Israele-Gaza”.
“In risposta, un gruppo di giornalisti – mentre lavorava a tempo pieno – ha condotto una ricerca interna dettagliata, sia quantitativa sia qualitativa”.
“I risultati sono diventati la base di una lettera aperta condivisa internamente, per identificare e mettere in contatto i giornalisti in redazione impegnati a rafforzare l’approccio giornalistico di
Reuters su Gaza”.
Lo studio interno visto da Declassified ha analizzato 499 rapporti pubblicati tra il 7 ottobre e il 14 novembre 2023 con l’etichetta “Israele-Palestina”.
È emerso un “modello costante” di maggiore impiego di risorse per coprire le storie che riguardavano gli israeliani piuttosto che quelle sui palestinesi. Durante quel periodo, a Gaza erano stati segnalati oltre 11.000 palestinesi uccisi, circa dieci volte il numero degli israeliani morti.
Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, il bilancio attuale delle vittime è di circa 62.000, ma si ritiene che i numeri reali siano fino a tre volte superiori.
I giornalisti hanno inoltre messo in dubbio il motivo per cui Reuters non coprisse di più le accuse di genocidio contro Israele a Gaza, confrontandolo con l’approccio adottato per accuse simili contro la Russia in Ucraina.
Hanno criticato anche la politica sul linguaggio: “Il nostro divieto di usare il termine Palestina è un
chiaro esempio di pregiudizio... Alcuni paesi occidentali potrebbero non riconoscerla come Stato, ma non c’è motivo di fingere che non sia un luogo reale”.
La direzione Reuters non ha risposto alle domande di Declassified su quali raccomandazioni della ricerca interna siano state adottate. “Giornalismo acritico”
Tuttavia, fino a maggio di quest’anno, si sono intravisti alcuni segnali di cambiamento nella guida di stile, riflettendo parte delle critiche interne.
Howard S. Goller, editor della qualità e dello stile della redazione globale Reuters, ha inviato un’e- mail intitolata: “Aggiornamento dello stile Reuters sulla copertura del conflitto in Medio Oriente”.
L’aggiornamento consente ai giornalisti Reuters di usare il termine genocidio, purché attribuito a una fonte, ma continua a limitare il termine Palestina a riferimenti storici fino al 1948.
Nonostante le restrizioni più lasche sul termine genocidio, l’analisi di Declassified ha rilevato che, tra il 21 giugno e il 7 agosto, solo 14 dei 300 rapporti pubblicati nella sezione “Israele e Hamas in guerra” hanno usato la parola.
Al contrario, sono stati preferiti termini come “guerra”, “campagna”, “conflitto”, “escalation” e “attacco”. Quando genocidio veniva citato, quasi sempre era accompagnato dalla smentita israeliana – un approccio non applicato ad altri conflitti, come quelli in Sudan o in Ucraina.
Lo studio interno aveva già evidenziato questa doppia misura. La storica del Medio Oriente e commentatrice Dr. Assal Rad, conosciuta sui social come “headline corrector”, ha dichiarato a Declassified: “Il modello che avete indicato è in realtà una forma di negazione del genocidio”. “Reuters incornicia le atrocità israeliane a Gaza come parte di una ‘guerra’ o ‘campagna militare’, invece che come genocidio, nonostante il consenso tra esperti di diritti umani e istituzioni internazionali sul fatto che Israele stia commettendo un genocidio”.
L’e-mail di Goller citava ampiamente sezioni della guida di stile intitolate “Guerra di Gaza (2023-oggi)” e “Contesto più ampio”, che fornivano soprattutto dettagli dalla prospettiva israeliana.
Le versioni aggiornate, viste da Declassified, omettevano dettagli cruciali, come il ruolo di USA e Israele nel sabotare i negoziati di cessate il fuoco.
Non menzionavano la colonizzazione illegale dei coloni israeliani e l’apartheid, né riportavano con precisione l’entità della distruzione in Palestina.
Ad esempio, l’aggiornamento del 27 maggio non faceva riferimento ai dati pubblicati da The Lancet:“Non si può escludere che il conflitto in corso a Gaza abbia causato 186.000 o più morti”.
Inoltre ignorava il fatto che Gaza sia diventata il luogo più mortale per i giornalisti dal 1861, anno della Guerra Civile americana. Nell’agosto scorso, l’ex avvocato ONU per i diritti umani Craig Mokhiber scriveva su Mondweiss:
“Non è credibile sostenere che i media occidentali non sappiano cosa sta accadendo sul terreno e cosa fanno per nasconderlo...