La guerra più mortale per i giornalisti

All'inizio di questo mese, Israele ha ucciso sei giornalisti, cinque dei quali facevano parte di Al Jazeera, in un attacco alla loro tenda vicino all'ospedale Al Shifa di Gaza City.

I giornalisti a Gaza sono stati ripetutamente soggetti a bombardamenti, arresti e minacce da parte di Israele, nonostante gli avvertimenti internazionali, in quello che gli osservatori descrivono come tentativi di silenziare la copertura della guerra.

Dall'ottobre 2023, Israele ha ucciso più di 62.600 palestinesi, per lo più donne e bambini, a Gaza. La guerra di Israele ha devastato l'enclave, che sta affrontando una carestia.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza. Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra contro l'enclave.