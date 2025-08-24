Un giornalista palestinese è stato ucciso dalle forze israeliane nel nord di Gaza, ha dichiarato il Sindacato dei Giornalisti Palestinesi.
L'organizzazione non governativa ha riferito sabato che Khaled al Madhoun, un cameraman che lavorava per il canale ufficiale Palestine TV, è stato colpito a morte dal fuoco israeliano nella zona di Zikim.
Al Madhoun stava documentando un'area dove i palestinesi si erano radunati in cerca di aiuti umanitari quando si è verificato l'incidente.
Il sindacato ha condannato l'uccisione definendola parte di una “campagna sistematica” contro i giornalisti volta a silenziare le voci palestinesi, sottolineando che i reporter a Gaza rimangono impegnati nella loro missione “nonostante i pericoli.”
Con la morte di al Madhoun, il numero di giornalisti palestinesi uccisi a Gaza dall'ottobre 2023 è salito a 240, secondo l'ufficio stampa del governo dell'enclave.
La guerra più mortale per i giornalisti
All'inizio di questo mese, Israele ha ucciso sei giornalisti, cinque dei quali facevano parte di Al Jazeera, in un attacco alla loro tenda vicino all'ospedale Al Shifa di Gaza City.
I giornalisti a Gaza sono stati ripetutamente soggetti a bombardamenti, arresti e minacce da parte di Israele, nonostante gli avvertimenti internazionali, in quello che gli osservatori descrivono come tentativi di silenziare la copertura della guerra.
Dall'ottobre 2023, Israele ha ucciso più di 62.600 palestinesi, per lo più donne e bambini, a Gaza. La guerra di Israele ha devastato l'enclave, che sta affrontando una carestia.
Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza. Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra contro l'enclave.