POLITICA
2 min di lettura
Un altro giornalista palestinese ucciso dal fuoco israeliano mentre documentava i richiedenti aiuti a Gaza
Khaled al Madhoun stava riportando da un'area dove i palestinesi si erano radunati in cerca di aiuti umanitari quando si è verificato l'incidente.
Un altro giornalista palestinese ucciso dal fuoco israeliano mentre documentava i richiedenti aiuti a Gaza
Il numero di giornalisti palestinesi uccisi a Gaza da ottobre 2023 è salito a 240. / Foto: AP
24 agosto 2025

Un giornalista palestinese è stato ucciso dalle forze israeliane nel nord di Gaza, ha dichiarato il Sindacato dei Giornalisti Palestinesi.

L'organizzazione non governativa ha riferito sabato che Khaled al Madhoun, un cameraman che lavorava per il canale ufficiale Palestine TV, è stato colpito a morte dal fuoco israeliano nella zona di Zikim.

Al Madhoun stava documentando un'area dove i palestinesi si erano radunati in cerca di aiuti umanitari quando si è verificato l'incidente.

Il sindacato ha condannato l'uccisione definendola parte di una “campagna sistematica” contro i giornalisti volta a silenziare le voci palestinesi, sottolineando che i reporter a Gaza rimangono impegnati nella loro missione “nonostante i pericoli.”

Con la morte di al Madhoun, il numero di giornalisti palestinesi uccisi a Gaza dall'ottobre 2023 è salito a 240, secondo l'ufficio stampa del governo dell'enclave.

Suggerito

La guerra più mortale per i giornalisti

All'inizio di questo mese, Israele ha ucciso sei giornalisti, cinque dei quali facevano parte di Al Jazeera, in un attacco alla loro tenda vicino all'ospedale Al Shifa di Gaza City.

I giornalisti a Gaza sono stati ripetutamente soggetti a bombardamenti, arresti e minacce da parte di Israele, nonostante gli avvertimenti internazionali, in quello che gli osservatori descrivono come tentativi di silenziare la copertura della guerra.

Dall'ottobre 2023, Israele ha ucciso più di 62.600 palestinesi, per lo più donne e bambini, a Gaza. La guerra di Israele ha devastato l'enclave, che sta affrontando una carestia.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza. Israele deve anche affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua guerra contro l'enclave.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us