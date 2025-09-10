ll presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'ordine dell'attacco israeliano contro il Qatar non proveniva da Washington ma dal primo ministro Benjamin Netanyahu.

In un post su Truth Social, Trump ha scritto: "Questa è stata una decisione presa dal primo ministro Netanyahu. Non è stata una decisione presa da me".

Il presidente ha aggiunto di aver incaricato l'inviato speciale Steve Witkoff di informare immediatamente le autorità qatariote dell'imminente attacco: "Lo ha fatto, ma purtroppo era ormai troppo tardi per fermare l'operazione".

Il ministero degli Esteri del Qatar ha respinto le affermazioni della Casa Bianca secondo cui Doha sarebbe stata informata in anticipo, sottolineando che il messaggio statunitense è arrivato solo dopo l'inizio delle esplosioni.

Doha ha condannato l'attacco come "una palese violazione del diritto internazionale" e una minaccia alla propria sovranità e sicurezza.