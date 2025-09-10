POLITICA
2 min di lettura
Trump: La decisione di attaccare il Qatar è stata presa solo da Netanyahu
Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che il suo inviato speciale ha avvertito Doha “troppo tardi”, mentre il Qatar ha condannato l’attacco come una violazione della propria sovranità.
Trump: La decisione di attaccare il Qatar è stata presa solo da Netanyahu
Il presidente degli Stati Uniti afferma che l'inviato ha avvertito Doha che era "troppo tardi", mentre il Qatar condanna l'attentato come violazione della sovranità. / AP
10 settembre 2025

ll presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che l'ordine dell'attacco israeliano contro il Qatar non proveniva da Washington ma dal primo ministro Benjamin Netanyahu.

In un post su Truth Social, Trump ha scritto: "Questa è stata una decisione presa dal primo ministro Netanyahu. Non è stata una decisione presa da me".

Il presidente ha aggiunto di aver incaricato l'inviato speciale Steve Witkoff di informare immediatamente le autorità qatariote dell'imminente attacco: "Lo ha fatto, ma purtroppo era ormai troppo tardi per fermare l'operazione".

Il ministero degli Esteri del Qatar ha respinto le affermazioni della Casa Bianca secondo cui Doha sarebbe stata informata in anticipo, sottolineando che il messaggio statunitense è arrivato solo dopo l'inizio delle esplosioni.

Doha ha condannato l'attacco come "una palese violazione del diritto internazionale" e una minaccia alla propria sovranità e sicurezza.

Suggerito

Trump ha inoltre riferito di aver parlato con Netanyahu subito dopo l'attacco, affermando che il leader israeliano gli avrebbe detto di "voler fare la pace".

Donald Trump ha dichiarato di aver parlato anche con l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, al quale avrebbe garantito che un episodio del genere non si ripeterà.

L’ex presidente ha ribadito le precedenti dichiarazioni della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, scrivendo: “Bombardare unilateralmente un Paese sovrano come il Qatar – vicino alleato degli Stati Uniti e nazione che ha assunto rischi significativi insieme a noi per favorire la pace – non serve né agli interessi di Israele né a quelli dell’America.”

Trump ha inoltre fatto sapere di aver incaricato il segretario di Stato Marco Rubio di finalizzare un Accordo di Cooperazione in materia di Difesa con Doha, sottolineando che questo passo dimostra l’intenzione di Washington di rafforzare i rapporti con il Qatar dopo l’attacco.

Scopri
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Gli accordi di OpenAI con le aziende del settore dei media condurranno su una strada sbagliata?
Posti di lavoro in cambio di bombe: come gli USA traggono profitto dalla guerra di Israele a Gaza
Polizia sudcoreana avvia un’indagine sul Presidente con l’accusa di "insurrezione"
Danimarca annuncia un aumento della spesa militare di 2 miliardi di dollari per rafforzare esercito
Catena di approvvigionamento segreta: come i chip di TSMC sono finiti nell’ultima tecnologia dell’AI
Dopo la caduta di Scholz, la Germania si trova ad un bivio
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
Trump è espansionista? Un'occhiata alle occupazioni degli Stati Uniti nelle Americhe
'Volevo solo morire': un prigioniero sopravvissuto denuncia le torture nelle carceri di Assad
Un medico palestinese muore in una prigione israeliana dopo aver rifiutato di lasciare Gaza
Il lungo cammino del Libano verso la libertà dall’influenza siriana
La Svizzera rilascia e deporta il giornalista americano di origine palestinese Ali Abunimah
Il parlamento della Corea del Sud respinge la dichiarazione di legge marziale del presidente
Dai un'occhiata a TRT Global e facci sapere cosa ne pensi!
Contact us