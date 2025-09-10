Il primo ministro britannico Keir Starmer ha ricevuto martedì a Downing Street il segretario generale della NATO Mark Rutte, al termine della riunione del Gruppo di Contatto per la Difesa dell’Ucraina (UDCG) tenutasi a Londra.
Secondo una nota di Downing Street, i due leader hanno discusso anche della situazione a Doha. Starmer ha condannato il recente attacco israeliano, sottolineando l’importanza di evitare un’ulteriore escalation nella regione.
Per quanto riguarda l’Ucraina, i leader hanno esaminato la situazione sulla linea del fronte, ribadendo la necessità di fornire a Kiev le capacità militari necessarie.
Rutte ha informato Starmer sui colloqui tenutisi durante la riunione dell’UDCG, evidenziando che gli alleati hanno riaffermato gli sforzi per rafforzare il sostegno, anche attraverso la “Coalizione dei Volenterosi”. Entrambi i leader hanno accolto con favore l’integrazione dei contributi statunitensi nel piano della coalizione.
I due leader hanno inoltre concordato sulla necessità di intensificare la pressione su Mosca, anche attraverso sanzioni, per costringere il presidente russo Vladimir Putin ad avviare negoziati di pace significativi.
Secondo quanto riferito dalla NATO, nello stesso giorno Rutte ha avuto colloqui separati con il ministro della Difesa britannico John Healey, la ministra degli Esteri Yvette Cooper, il ministro della Difesa ucraino Denys Shmyhal e il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius.
Rutte ha elogiato l’impegno del Regno Unito ad aumentare le spese per la difesa e il ruolo di primo piano assunto, insieme alla Francia, nello sviluppo di garanzie di sicurezza per l’Ucraina.